影／白色雲狀物劃過夜空！拖細尾前進越變越大　美居民驚呆

▲ 這一幕引起許多網友討論。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州8日清晨一團白色雲狀物拖著細長尾巴劃過漆黑天空，引起當地居民熱烈討論，大批網友加入討論，更有人開玩笑表示，很有可能是漫威驚奇隊長現身。不過，外媒已經揭曉答案，這是當地火箭發射升空所產生的現象。

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根據教堂牧師貝策特（Randy Bezet）所捕捉到的畫面，這團白色物體緩緩朝著畫面右方移動，且圓形位置慢慢變大、中間部分逐漸消失，而最前方似乎可見一小點白色亮光。

Randy Bezet（@randybezet）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 8 日 上午 3:25 張貼

如此驚人的畫面引起大批網友討論。有人提到，「是不是另個Space X的飛行測試」、「這畫面好像3年前就曾經看過」、「該不會是驚奇隊長」。但也有人很快給出答案，眼前的畫面是因為火箭已經發射升空。

佛州媒體《Spectrum News 13》報導，這其實是擎天神5號火箭自卡納維爾角空軍基地發射升空產生的凝結尾現象（contrail）。時間拉回美東時間周四清晨6時13分，擎天神5號火箭因技術問題短暫耽擱後成功發射，搭載美國空軍AEHF-5新型通訊衛星升空。據瞭解，該衛星具備抗干擾能力，防止敵方封鎖其訊號。

▼ 擎天神5號火箭因技術問題短暫耽擱後成功發射升空。（圖／路透）