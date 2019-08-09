墨西哥路橋「懸掛半裸女屍」！犯罪集團搶地盤19死　屍塊棄置路邊

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥西部城市烏魯阿潘（Uruapan）8日一處路橋附近被警方發現19具遺體，其中9名死者被勒住頸部懸掛橋邊、7人被肢解後棄置周邊道路，其餘3名罹難者則是陳屍在附近道路的盡頭。當地警方表示，此案可能與販毒集團爭搶地盤有關。

綜合衛報、紐約郵報報導，案發地點的路橋當時掛有一面旗幟，上頭隱約可見當地惡名遠播販毒集團哈里斯科（Jalisco）的字樣及針對敵對集團維阿格拉斯（Viagras）而來的威脅語句。

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州檢察總長索利斯（López Solís）坦言，部分犯罪集團為了把與毒品有關的生產、分銷及販售等控制權拿到手，會爭奪地盤，但這類衝突也導致如今眼前的結果。他進一步提到，在懸掛路橋的死者當中，有2具半裸女屍，另有一名女性被肢解棄置周邊道路。據瞭解，多名死者中彈身亡，部分受害者被綁住雙手或拉下褲子懸掛路橋。

「這種公開、誇張的暴力行為已經不僅僅只是殺人，更是『吹噓殺人』（brag about killing），旨在恐嚇對手，並向當局傳遞某種訊息」，墨西哥安全分析師霍普（Alejandro Hope）表示，「這種逍遙法外的狀況，在米卻肯州越來越多。」

根據統計，墨西哥2019年上半年的殺人案已有1萬7608起，比去年同期增長5.3%。