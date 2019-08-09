攔截畫面曝！俄Tu-95轟炸機進逼阿拉斯加秀軍力　美加4戰機急升空

▲ 美方表示，可搭載核彈頭的Tu-95轟炸機（前）當時位置仍在國際空域，並未進入美、加領空。（圖／翻攝自臉書／North American Aerospace Defense Command，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯2架Tu-95轟炸機8日飛入美國阿拉斯加與加拿大的防空識別區，儘管沒有進入美、加領空，但美軍隨即下令2架F-22匿蹤戰鬥機升空，而加拿大也立刻派出2架CF-18戰鬥機因應。目前北美航太防衛司令部已在臉書對外公開攔截畫面，這也是美俄兩軍交鋒的最新一起案例。

請繼續往下閱讀...

美國有線電視新聞網（CNN）引述北美航太防衛司令部（North American Aerospace Defense Command）的說法指出，美、加戰機8日在阿拉斯加沿海上空攔截2架俄羅斯Tu-95轟炸機。美軍官員認定，俄方此舉不但是莫斯科當局訓練軍隊因應潛在危機的一環，也是對敵方展現軍力的表現。

不過，美方透露，這並不是俄方軍機首度被美國或加拿大戰機升空攔截，在過去幾年當中，俄羅斯轟炸機、噴射戰機每年都會飛到此區域許多次。

「北美航太防衛司令部的首要任務就是保衛加拿大及美國，而我們確認並攔截在我們國家附近飛行的俄羅斯軍機」，北美航太防衛司令部指揮官歐蕭尼西（Terrence J. O'Shaughnessy）強調，單位全年無休，每天24小時、每周7天、全年365天都處於戒備狀態。

事實上，北美航太防衛司令部上周就有發現2架俄羅斯海上偵察反潛機飛入同個地點。而最近一次涉及俄羅斯軍機且啟動攔截行動的事件發生在今年5月，當時俄羅斯4架轟炸機、2架蘇愷35戰機（SU-35）飛入防空識別區，美軍2架F-22戰機緊急升空攔截。