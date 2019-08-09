老師森林採菇…被老虎拖走啃食　村民循腳印找到「頭顱+腿」

▲印度保護區內老虎數量大增。（圖／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名23歲的老師日前在皮奇老虎保護區（Pench Tiger Reserve）附近，遭到老虎拖走啃食，當村民循線發現他的時候，早已被吃得只剩下頭顱跟一隻腿。當地村民表示，隨著保護區內的老虎數量越來越多，他們擔心這些老虎會越過保護區，進入村莊以家畜與人類為食。官員則向村民保證，絕對會找到這隻吃人的老虎，並將牠安置到離人類居住地更遠的保護區。

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現年23歲的杜爾夫（Manoj Dhurve）住在印度中央邦（Madhya Pradesh）皮奇老虎保護區附近的村莊，擁有一個小農場的他，同時還擔任當地學校的老師。杜爾夫5日早上前往森林採集蘑菇，到了晚上八點多還沒返家，於是村民結隊準備進入森林，循著腳印及「拖行」的痕跡，村民終於找到杜爾夫的「頭顱與腿」，其他部分早已被老虎啃食消失。

▲23歲的杜爾夫被老虎拖走啃食。（圖／翻攝自The Times of India）



村民開始擔心，隨著保護區內的老虎增加，牠們最後會越過邊界，進入村莊，最後以家畜甚至是人類為食。當地官員也派出調查隊伍，希望能找到這隻攻擊人的老虎，將牠轉移到離人類居住地更遠的保護區，同時也會給予杜爾夫的家人經濟援助。

這已經是5年來第2起老虎攻擊案，2014年同樣有一名老師在班德哈夫國家公園（Bandhavgarh National Park）被老虎咬死，當時憤怒的村民進行了暴力抗議，燒毀了森林區的牧場，還有辦公室，甚至還攻擊了森林保育員跟警察。