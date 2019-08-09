繼續鎖華為！川普違背G20承諾　彭博：白宮暫停銷售許可

▲白宮暫緩批准華為出口許可。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

《彭博》引述內部人士消息指出，自從中國停止購買美國農產品後，美國也暫時停止批准華為的銷售許可。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）日前表示，目前官方收到50份銷售許可申請，但沒有作出決定。

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羅斯上月底表示，川普政府可能會在8月初，回覆美國科技公司對中國電信公司華為的銷售許可申請，而目前已經收到50多份申請。川普也曾強調，加徵關稅並不影響在G20中對鬆綁華為禁令的承諾，但《彭博》得到內部人士說法指出，目前白宮先暫停審核華為的銷售許可。

今年6月底美國總統川普在G20記者會表示，與中國達成休戰共識，只要中國繼續購買美國農產品，就會鬆綁對華為的銷售限制。豈料才過一個多月，中美貿易戰又再度升級，川普表示，若無法完成貿易協議，將在9月1日對3000億美元的中國進口商品徵收10%的關稅，並把中國列入「匯率操縱國」。

美國行政管理和預算局（Office of Management and Budget，OMB）也在7日頒布臨時法規，禁止聯邦機構以及其承包商採購華為等5家中國企業電訊設備，並從13日起正式生效。