小兄弟刷牙到一半…抬頭驚見1.5m巨蟒盤據　「三角頭」往下爬當場嚇歪

Two kids horrified as huge python slithers out of their bathroom light as they brush their teeth before bedhttps://t.co/60JkMxrHc4 pic.twitter.com/d2B8UfHAsE

記者張方瑀/綜合報導

有對小兄弟在澳洲昆士蘭(Queensland)的家中浴室,準備刷牙睡覺時,突然感到頭上的燈光有陰影,沒想到抬頭竟看到一條巨蟒盤據在浴室燈上,嚇得兩人奪門而出。隨後趕來的捕蛇人表示,這條蟒蛇身長有1.5公尺,應該原本就住在這家人的屋頂隙縫中,「這沒什麼好稀奇的,澳洲至少有1/3的人家中屋頂住有蟒蛇。」

24歲的捕蛇人洛基特(Bryce Lockett)5日接到任務,原來是一對小兄弟在廁所浴室發現一條大蟒蛇,他趕到現場後發現,這條盤據在燈上的是一條身長1.5公尺的地毯蟒(Carpet pythons),推斷他應該是住在屋頂上一段時間,為了在取暖才跑了下來。洛基特說,地毯蟒屬於夜行性的變溫動物,本身並沒有毒性,應該是為了靠在燈上取暖,才不小心爬了出來。

洛基特表示,澳洲大概有1/3的住家屋頂都「定居」著大小不一的蛇類,「我已經抓蛇7年了,相信我,這些蛇會從各種意想不到的地方爬出來。」洛基特也強調,這些蛇通常不愛被打擾,所以牠也不是故意要嚇人的,最後這條熱愛浴室燈的蟒蛇,也被洛基特野放回森林。