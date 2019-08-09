美國家情報副總監證實辭職！和總監柯茨同日離開　川普宣布新代理人選

▲ 國家情報副總監高登（左）被外媒封為美國最有經驗的情報官員之一。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯邦政府高層再傳人事異動。美國總統川普8日表示，國家情報副總監高登（Sue Gordon）辭去職務，會在本月15日離開工作崗位，與現任國家情報總監柯茨（Dan Coats）同日下台。根據川普稍早的最新推文，國家反恐中心主任馬圭爾（Joseph Maguire）將於15日接下代理國家情報總監一職。

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綜合美聯社、路透社報導，自從柯茨請辭的消息傳出後，負責監督中央情報局（CIA）等17個美國民間與軍事情報機構的國家情報總監辦公室就陷入一片混亂，如今經歷豐富、獲得許多官員支持的高登也相繼離職。

「高登是名很棒的專業人士」，川普8日在推特上提到，高登在工作上卓越，服務時間也長，但會在本月15日離開工作崗位，「我已經認識她有2年的時間，存有極大敬意。」

▲ 美國總統川普8日在推特宣布高登請辭的消息。（圖／翻攝自推特）

高登被外媒封為美國最有經驗的情報官員之一，她曾在CIA服務長達25年，並成為國家情報總監辦公室的第二把交椅。彭博8日報導稱，高登是在白宮橢圓形辦公室與川普會面後確定離職，但根據紐約時報記者哈柏曼（Maggie Haberman）取得的消息，高登其實是與副總統潘斯（Mike Pence）會面，並留下辭職信。

▲ 美國國家情報副總監高登將於15日離開工作崗位。（圖／達志影像／美聯社）

面對高登離職一事，參院情報委員會主席理查波爾（Richard Burr）也發出聲明，強調高登向來都是情報小組的堅定夥伴，也贏得同事們的尊重與欽佩，而她的離開是情報界的一大損失。

川普原先提名國會眾議員賴特克里夫（John Ratcliffe）接下國家情報總監一職，但才過了5天，賴特克里夫就因缺乏情報領域相關經驗及資格被撤銷提名。

▼ 川普宣布，國家反恐中心主任馬圭爾（Joseph Maguire）15日接下代理國家情報總監一職。（圖／翻攝自推特）