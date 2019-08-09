習慣記憶惹禍！800名孩童被忘車上熱中風死亡　美提加裝「後座乘客警示系統」

▲「後座乘客警示系統」幫助提醒父母 孩子還在車上。（圖／翻攝自現代汽車）

記者張靖榕／綜合外電報導

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父母所能犯的最粗心的錯誤之一就是不小心把孩子留在車上。美國過去21年來，已經超過800名孩童因此死亡，這個可以輕易避免的問題近日終於上升到法案層級；美國共和黨參議員偉克爾（Roger Wicker）提出議案，要求運輸部規定所有汽車生產商必須在新車加裝「後座乘客警示」（rear-seat alerts），以避免這種荒謬的慘劇。

綜合外電報導，偉克爾於7月18日提出「熱車法案」（HOT CARS），敦促參議院各議員在今年夏季會期結束前，能夠盡快通過該案並送到總統的辦公桌上。他指出，尤其近年夏天「熱浪」問題嚴重，每年都有同樣的問題一再發生，「從1998年開始，已經有超過800名孩童因為被獨自留在車上，受不了車內高溫導致『熱中風』，最後死亡的案例。」

偉克爾提出的議案中，要求美國運輸部長對各車廠發出命令，所有出廠的新車必須安裝「後座乘客警示」，提醒駕駛還有小孩在車內。此前已有多家車廠推出新車內加裝該系統的措施，包含起亞（KIA）、通用汽車、日產（Nissan）和速霸陸（Subaru），最新加入行列的則是現代汽車（Hyundai）。

現代汽車日前宣布，願意在2022年前將「後座乘客警示」納入大部分新車的標準配備，其他車款也能選配類似感應系統。北美現代汽車產品、企業與數位計畫總裁布利恩（Mike O’Brien）指出，車內熱中風／熱中暑是能夠預防的，公司將會盡利預防此種情況發生。

在許多人眼中，這類能夠輕易預防的慘劇會發生是難以理解的，之所以層出不窮，美媒「WRGT」引述了「KidAandCars.org」，提出一個較為合理的解釋─「習慣記憶」。研究的核心在於，人們習慣日常的一連串動作之後，當遇到轉變時，與其執行這個新加入的動作，大腦潛意識會依靠習慣記憶行事，小則忘記去超商ATM匯錢給某人，大則粗心讓小孩熱死在車內。

《為什麼父母會被小孩留在悶熱的車內》中的一段節錄貼切描述了這種情況，「這些父母一開始都知道自己要載小孩去到某個地方，然而在中途的某個點上，他們會突然失去孩子就在後座的這個警覺性。在研究過的案例中，父母通常都是載著小孩去上班，不然就是回家，但他們會在下車的時候直接把孩子忘在車上。」