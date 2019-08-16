眼霜塗錯再貴都沒用！3招正確按摩法幫你狠甩浮腫、熊貓眼

▲眼周肌膚平滑明亮，不僅看起來更年輕，電眼魅力更加乘。（圖／翻攝自IG@i_dollens）

記者張毓容／綜合報導

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現代人每天用眼10小時以上，卻時常忘記好好愛護自己的雙眼，加上壓力大、睡眠不足和卸妝方式錯誤與防曬不足等，總總的不良習慣讓黑眼圈、眼袋、細紋一一浮現，越來越深的熊貓眼加上浮腫的眼周，就算化妝也遮不住，看起來「疲態」還顯老。

▲眼周保養隨便亂塗、手法錯誤，再貴的眼霜都白費。（圖／翻攝自IG@laneige_kr）



越來越多人因此開始重視眼部保養，知道要趁早開始，但你以為只要有塗保養品即可？這可是大大的錯誤！若是隨便亂塗、按摩手法錯誤，就算用再貴的眼霜、眼周保養品都是白費。

建議針對自己的眼周肌膚問題，運用適合的按摩手法幫助促進眼周循環代謝，放鬆眼周、改善眼部痠澀疲勞，同時還能幫助眼部保養品更有效吸收、發揮效用。



1.改善黑眼圈：輕點繞圈

先取適量眼霜或眼部精華於中指指腹，以輕觸的方式點抹於眼周後，用指腹輕柔地從眼頭繞到眼下，再繞回眼頭，塗勻眼周肌膚。重複動作直到完全吸收。

2.改善浮腫、消眼袋：點壓穴道

以食指、中指或中指、無名指指腹，由外而內，輕柔地按壓眼下穴道，刺激淋巴循環，幫助排除多餘水分和老廢物質。

3.緊實眼周、撫平細紋：滑動拉提

將手指併攏，以指腹從眼頭往眼尾方向，輕柔地向太陽穴往外、往上平滑，撫平眼周細紋。

另外，按摩時要記得搭配滋潤度夠的眼霜或眼周保養品，避免過於乾澀而拉扯到眼周肌膚，亮眼不成反而產生細紋，得不償失。

▲蘭蔻 超進化肌因大眼精粹，20ml，NT$2,600。



專為眼周細緻肌膚設計的高濃縮水凝精華，質地清爽更好吸收，可修護肌膚、撫平眼周紋路，有效對抗眼周肌膚不適、眼袋與黑眼圈，並首度添加「亮眼豐睫配方」，呵護雙眼的同時，讓睫毛更加豐盈強韌。

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DHC 3D電眼彈力眼霜添加了多種植物精華，幫助抗氧化，更採用加水分解膠原蛋白與鈉離子玻尿酸等保濕成分和3種皮膜成分，為眼周肌膚補水並修護鬆垮，讓眼周重現彈力肌。



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