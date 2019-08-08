畫眉一支眉筆打發？這些「化妝壞習慣」，妳中幾個？

▲別再羨慕別人會化妝，留意以下3點可讓妝容更精緻。（圖／翻攝自IG/aoihamada，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

每天化妝出門，畫法是否千篇一律要有點無聊呢？很多你每天必做的事情，居然是錯的！揪出妳化妝的不良習慣，稍微微調一下可以讓妝容變得更精緻時髦喔！

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1.一支眉筆畫到底

很想擁有和女星般的立體眉型，但光靠一支眉筆是不可能的，想畫出精緻眉，除了眉筆，還需要一盒漸層眉粉，再搭配一支眉毛螺旋刷。若你對眉彩顏色講究，再挑一支和髮色相似的染眉膏，妝感就能立即變精緻。

2.眼影總是大地色

很多人畫眼妝只有一種模式，甚至一定要用大地色才有安全感，如果你還堅持這個想法就不時髦了。根據日本彩妝師分享，大家可以選擇和眼珠相襯的眼影增加眼睛深邃度，更可以戴上角膜變色片來變化彩妝，一般來說亞洲人可多嘗試灰色，在搭配內眼線就能自然有神。





3.反覆抽拉睫毛膏

有時候刷睫毛膏時，你是不是總會不斷來會沾取睫毛膏呢？事實上這個動作會將空氣推到睫毛膏內，使睫毛膏乾得特別快。下次使用睫毛膏時，試著用旋轉代替抽拉，用旋轉方式沾取足夠睫毛膏，一次性使用絕對足夠。

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