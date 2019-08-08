陳庭妮無懼颱風頂「龐克頭」跑LV趴！《與惡》林予晞浮誇墊肩拼高下

▲新婚人妻夏于喬帥氣現身LV趴，不忘曬恩愛。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

LOUIS VUITTON（LV，路易威登）於8日在BELLAVITA寶麗廣塲開幕秋冬女裝快閃店，好巧不巧遇上颱風夜，卻依舊星光熠熠鎂光燈閃不停。特別邀請女神夏于喬、陳庭妮、林予晞攜手演繹現代巴黎風情，三人更是造型大突破，引來現場一片尖叫。

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▲夏于喬皮革大衣率性美麗，NT$135,000。（圖／記者林敬旻攝）

首先登場的人妻夏于喬，穿著獨特的皮革領雙排扣無袖大衣，配上長袖蕾絲上衣，上身抱緊緊卻遮蓋不住溫柔的女神氣質。剛剛新婚兩個月的她，一提起導演老公仍是滿臉嬌羞，被問到穿什麼會被老公稱讚，夏于喬則是二話不說回應，「穿什麼他都要喜歡」，兩人好感情令人羨慕。

▲陳庭妮MINI LUGGAGE BB手袋輕盈小巧，NT$107,000。（圖／記者林敬旻攝）

隨後陳庭妮以刺繡襯衫，搭配胸衣吊肩連身裙現身，手上則拎著MINI LUGGAGE BB手袋，小巧輕盈的設計，與經典棋盤格相映襯，打造出旅行復古時尚感。然而最搶眼的就屬頭上的前衛龐克頭髮型，陳庭妮逗趣回應，「光是頭髮就做了兩個小時，梳起來十分困難，直到最後一刻才願意離開冷氣房。」

▲林予晞選擇復古荷葉邊披肩背心，NT$159,000。（圖／記者林敬旻攝）



因出演《我們與惡的距離》爆紅的女星林予晞，此次穿著頗有復古氣息的荷葉邊披肩背心搭配印花連身裙登場，頓時鎂光燈閃不停，不僅和以往造型大不同，更是為了向80年代致敬，呈現出對未來的無窮想像。而獨特的高墊肩設計，將嬌小可愛的林予晞打造出驚人氣勢。對於當天清晨巧遇大地震，林予晞則是逗趣回應，「當下立刻繼續睡，貓咪也沒有太大反應，只聽到微微雨聲。」

▲LV 秋冬女裝快閃店。（圖／品牌提供）

本次秋冬女裝在羅浮宮的卡利庭院初次發表，今（8／8）在快閃店首賣，本季闡述了對於時尚的遠見，多數單品運用80年代的復古時尚風格重新演繹，包括電視的雜訊畫面、華麗的荷葉邊造型都成為靈感構想，打造出獨一無二的女性魅力。

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