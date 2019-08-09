畫「漸層夕陽」眼影妝可愛　LUNASOL霓光眼彩必收

▲來看看夕陽漸層眼妝到底怎麼畫吧！（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

佳麗寶（Kanebo）旗下彩妝系列LUNASOL今年（2019）滿20歲生日，一直以來以經典的大地色系眼影抓住無數女人的心，今年歡慶20歲生日，從開年起就先推出10色大地色漸層眼盤，穩固在大地色女王（Beige女王）寶座，今（8／8）舉辦秋冬彩妝發表會，則端出高彩度新品，給人不一樣的感覺。

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▲LUNASOL今年滿20歲生日，從年初就開始鋪哏，由經典大地色系為首發，秋彩則用高彩度給人耳目一新的感覺。（圖／品牌提供）



迎來20周年，LUNASOL決定重塑印象，將旗下商品線改裝上陣，女性必收的眼彩盤從過往的4.8克調整為7.6克的容量，並配合更高彩度的詮釋，讓Beige女王變活潑。

▲LUNASOL經典四色眼彩盤容量加大。（圖／記者張妤瑄攝）



秋冬彩妝「霓光系列」（ILLUMINATING COLOR GLOW）眼彩盤晶巧霓光眼彩盒是主打，色號＃01（Twilight Sky）能畫出「漸層夕陽」色眼妝，帶點橘色調的輕透感，讓秋冬眼妝更甜更俏。4色眼盤共推出3＋1限定色號，每盒皆備有閃爍鮮豔的「霓光色」，增強眼妝的透明感與耀眼度。

▲主打色＃01能畫出漸層夕陽感眼妝。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）



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晶巧霓光唇釉、晶巧霓光頰彩也是本季必收款。唇釉為雙頭設計，一端為柔霧質感，一端為帶有光澤的唇蜜，能讓妳視心情決定今天是QQ的果凍純或個性俐落的霧面唇；雙色頰彩是LUNASOL睽違多時再度推出，每個色號皆備有紅潤色與霓光色，雙色疊擦讓雙頰紅潤的同時，也能讓五官線條更加立體。

▲唇釉與雙色頰彩也是本季必收新品。（圖／記者張妤瑄攝）

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 8 日 下午 9:44 張貼