孫盛希腹部有練過　為Marimekko露肚才不怕哩～

▲Marimekko全新品牌形象概念店今於台中大遠百正式亮相。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台中報導

芬蘭品牌Marimekko全新品牌形象概念店，今於台中大遠百首度亮相，金曲獎最佳國語專輯得主孫盛希擔任嘉賓，以品牌經典罌粟花圖騰西裝內搭露肚上衣亮相，自認是很大膽也很帥的新嘗試，對於小露蠻腰表示「無畏」，因為近期勤健身，覺得腹部線條「還可以」。

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▲孫盛希今穿品牌經典罌粟花圖騰的西裝現身。（圖／品牌提供，以下同）

逛原木色調的Marimekko全新品牌形象概念店，孫盛希挑出3件心儀的新鮮貨，包括新款長版襯衫、沙拉碗與圍巾，她尤其中意Kivet石頭系列圍巾，因為常靠圍巾保護脖子，深怕感冒不能唱歌表演。

▲台中大遠百全新店（上）首賣限定包款Unikko經典罌粟花小圓包，6,250元。

慶祝新店開幕，Marimekko推出的限定首賣包款為Unikko經典罌粟花帆布小圓包，以黑色系深淺交錯堆疊出花朵的層次感，俏皮可愛；早秋系列服裝也同步上市，並預告秋冬新品將以天生無畏為主題，結合北歐與日式精神展現多元文化美感。

▲Kivet石頭系列圍巾（左）7,650元，經典Unikko圍巾7,680元。

另一焦點為首個正式包款系列Forever yours系列亮相，品牌以1960年代的包款為靈感，呈現簡潔且實用的包款，孫盛希今背pyorea皮革撞色圓包，相當俏麗，另有方形款供選擇。

▲孫盛希拎pyorea皮革撞色圓包，17,350元。