Leo王穿裙初體驗獻給LV　陳柏霖跑趴前就知「已撞衫」！

▲LV秋冬女裝快閃店開幕，Leo王、陳柏霖都現身。（圖／記者林敬旻攝）



記者張妤瑄／台北報導

LV（LOUIS VUITTON，路易威登）今（8／8）舉辦秋冬女裝快閃店開幕酒會，許久未見的陳柏霖與金曲歌王Leo王都力挺，颱風夜出門跑趴。陳柏霖穿地球毛衣出席，以「涼快」為重，還透露其實「已撞衫」，只不過那人就是自己；Leo王則首度穿裙子，靦腆自誇：「其實滿好看的」！

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▲Leo王穿裙子初體驗獻給LV。（圖／記者林敬旻攝）



久未在台現身的陳柏霖，今從南部參加外婆告別式後北上，他感嘆：「出道很多年了，之前都不在台北，陪家人真的很重要，要Balance」，可能的話會希望未來就近在台推出新作品。他對此次LV以龐畢度中心為靈感打造快閃店讚譽有加，大讚LV：「把這種有歷史背景，可能會古板一點的建築，變得成年輕化，讓更多年輕人去認識那片土地。」

▲LV在BELLAVITA寶麗廣場1樓開幕秋冬女裝快閃店。（圖／品牌提供）



陳柏霖對男裝創意總監Virgil Abloh的設計如數家珍，也早就穿過秋冬新裝，他自爆「這件其實我之前穿過了，但這件是唯一比較涼一點，符合台灣天氣的」，為了納涼自己撞衫自己也甘願。雖然很愛Virgil Abloh的設計，卻從未自己入手，透露已10多年沒買LV單品，都是送人比較多，今跑趴最重要的任務就是挑禮進貢給媽媽。

▲陳柏霖穿地球裝飾嵌花圓領衫（NT$182,000）、長褲（NT$36,900）、LV TRAINER運動鞋（NT$37,200）、SIGNATURE CHAIN 35毫米皮帶（NT$31,400）、TAMBOUR SLIM RAINBOW 39 MY LV TAMBOUR（NT$125,600）。（圖／記者林敬旻攝）



Leo王穿厚毛衣配皮革百褶裙登場，將人生首次穿裙子的體驗獻給LV，除了自認好看外，周圍的人也給他很大的鼓舞。人高馬大的他，一出場就頗得意「因為身高比較高，穿起來不會顯矮，覺得好看所以有點小開心。」他透露試穿第一套就好看，立刻定為跑趴造型。

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人生第一次跑精品派對，Leo王的感想是：「一切都很講究，一切都很精緻；材料很精緻，心情也比較精緻一點。」到底有多講究？他妙答：「很乾淨是最直接的感受。」

▲Leo王穿美國國旗馬海毛提花圓領衫（NT$39,700）、百褶裙（NT $182,000）、特大壓摺開衩長褲（NT$41,600）。（圖／記者林敬旻攝）