19詭藍包裹「沾滿爛泥」沖上岸…全是古柯鹼　要價200萬美元

▲19包古柯鹼被沖上紐西蘭貝弗斯海灘。（圖／翻攝自New Zealand Police臉書粉絲專頁）

記者吳美依／綜合外電報導

紐西蘭警方7日傍晚接獲通報，民眾在奧克蘭西邊的貝弗斯海灘（Bethells Beach）發現19個藍色包裹，上面還帶有詭異的符號，檢驗之後竟然全是古柯鹼，估計市價高達300萬紐元（約為200萬美元）。警方表示，將會密集搜索是否有其他遺漏的箱子，並且試圖找出毒品從哪裡漂來。

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綜合外媒報導，通報民眾發現19個包裹散落在海灘，包裝上畫著神祕符號，但是已經沾滿爛泥巴與貝殼，還被魚網纏住，看起來已經在大海中漂流許久。

Yesterday evening Police were called after a number of packages had washed up on Bethells Beach. Police attended and...

紐西蘭警方在臉書貼文中提到，目前已經與海關聯手展開調查，將針對貝弗斯海灘以及鄰近區域展開全面搜索，不但加派巡邏人力，甚至出動直升機，以防還有其他包裹被沖上岸，「雖然可能性很小，但是如果發現，一定要立即連絡警方。」

梅西大學（Massey University）犯罪研究學家桑托斯（Jose Sousa-Santos）認為，古柯鹼也許來自祕魯或哥倫比亞，走私的人擔心被海上執法單位搜查，所以把貨物胡亂丟進海中，「販毒集團往往有很大的利潤空間，絕對可以承受300萬紐元的損失。」他推測，這批毒品也有「很大的可能性」從澳洲穿越塔斯曼海（Tasman Sea）而來。

《衛報》指出，古柯鹼在紐西蘭是最昂貴的毒品之一，每公斤要價25萬美金，但也不是第一次發生毒品沖上岸的案例。根據《法新社》報導，北部某一海灘2016年就曾發現500公斤的冰毒。