19詭藍包裹「沾滿爛泥」沖上岸…全是古柯鹼　要價200萬美元

▲19包古柯鹼被沖上紐西蘭貝弗斯海灘。(圖/翻攝自New Zealand Police臉書粉絲專頁)

記者吳美依/綜合外電報導

紐西蘭警方7日傍晚接獲通報,民眾在奧克蘭西邊的貝弗斯海灘(Bethells Beach)發現19個藍色包裹,上面還帶有詭異的符號,檢驗之後竟然全是古柯鹼,估計市價高達300萬紐元(約為200萬美元)。警方表示,將會密集搜索是否有其他遺漏的箱子,並且試圖找出毒品從哪裡漂來。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,通報民眾發現19個包裹散落在海灘,包裝上畫著神祕符號,但是已經沾滿爛泥巴與貝殼,還被魚網纏住,看起來已經在大海中漂流許久。

Yesterday evening Police were called after a number of packages had washed up on Bethells Beach. Police attended and...

紐西蘭警方在臉書貼文中提到,目前已經與海關聯手展開調查,將針對貝弗斯海灘以及鄰近區域展開全面搜索,不但加派巡邏人力,甚至出動直升機,以防還有其他包裹被沖上岸,「雖然可能性很小,但是如果發現,一定要立即連絡警方。」

梅西大學(Massey University)犯罪研究學家桑托斯(Jose Sousa-Santos)認為,古柯鹼也許來自祕魯或哥倫比亞,走私的人擔心被海上執法單位搜查,所以把貨物胡亂丟進海中,「販毒集團往往有很大的利潤空間,絕對可以承受300萬紐元的損失。」他推測,這批毒品也有「很大的可能性」從澳洲穿越塔斯曼海(Tasman Sea)而來。

《衛報》指出,古柯鹼在紐西蘭是最昂貴的毒品之一,每公斤要價25萬美金,但也不是第一次發生毒品沖上岸的案例。根據《法新社》報導,北部某一海灘2016年就曾發現500公斤的冰毒。