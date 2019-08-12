桃花愛笑眼不皺巴巴養成術！每個女人都該有一支好眼霜

文／英國捲毛貓

「離開你我才發現自己，那愛笑的眼睛～流過淚，像躲不過的歲月侵襲～」（亂唱）

喜歡笑的女孩子都有個硬傷，那就是眼周小細紋>////<

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我記得以前有個朋友跟我說20歲就該開始擦眼霜了，我那時候還仗著自己是水煮蛋肌不信邪，結果現在好了，從小到大肆無忌憚的笑，加上這幾年情傷流下的淚水（歪樓），再加上鼻子過敏的黑眼圈，眼周還真的什麼有的沒的紋都給我跑出來（哭），真的急需一款好的眼霜來救一救！

我的肌膚是乾性敏感肌，最怕用到保濕力不夠和容易過敏的保養品！【PS美美妍_電眼修修發光全效眼霜】，著重保濕、滋潤、舒敏、修復，希望它能救救我的細紋+黑眼圈～

▼擠出來的質地清爽不黏膩，有淡淡的香味。

上在眼周很快就被吸收了～

輕柔按摩後，眼睛好像有變得比較不浮腫！眼周細紋也比較不明顯了～

▼使用前

▼使用後

浮腫out！眼周保濕力提升，臥蠶出來見客啦～（？）

▼後續上妝不卡粉

水水的眼睛呢我～（自己說）

希望從現在開始土豪式塗抹眼霜，還來得及年輕5歲啊～～～

哪裡可以買？

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484很少女的色～～～（撒花）