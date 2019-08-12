環保行為是「女性化」舉動？　男性拒絕攜帶環保袋

▲紐約將在2020年3月開始，禁止民眾使用一次性塑膠袋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

環保議題是近年來被受關注的話題，為了提升國人對環保的意識，在台灣使用塑膠袋是需要付費的。根據一項最新研究發現，男性會因為不想被當成「男同志」拒絕攜帶可重複使用的塑膠袋，因為他們不想顯得女性化。

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根據《紐約郵報》報導，賓夕法尼亞州立大學（Pennsylvania State University）的研究人員在《性別角色》期刊發表的研究顯示，不少人認為使用環保購物袋和其他環保行為很娘娘腔。研究員共調查960位男女做問卷調查，讓他們評估環保行為哪些是「男性化」哪些是「女性化」。

參與研究的賓州心理學教授史溫（SWIM）表示，「人們會因預期心理，避免一些特定行為，藉此調整自己的性別外顯印象。環保的行為或許會造成一些微妙且與性別相關的結果。」

調查結果發現，人們通常會因為男性做出「女性化」的舉動，質疑對方的性向，通常大眾將節省力氣的事情歸類為「女性化」，環保行為因此被認定為是女性才會有的舉動；然而，如果女生從事男性的工作，例如：修繕電器，人們便會質疑她的性向，可見當地民眾對於性別刻板印象極為嚴重。

史溫補充說明，「如果一個人很在乎自己的性別身份，這樣的印象會影響他的行為舉止。」不過，紐約民眾很快地必須養成隨身攜帶環保購物袋的習慣，一項法規於2020年3月生效，禁止民眾使用一次性塑膠袋，每個紙袋需酌收5美分（約台幣1.57元）的費用。