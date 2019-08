石垣宮古島發「避難勸告」躲利奇馬！籲10萬人撤離　警戒狂風暴雨大浪

▲ 先島群島已進入利奇馬暴風圈範圍。沖繩氣象台稍早指出,利奇馬挾帶的暴風、大浪及豪雨可能造成災情。(圖/翻攝自日本氣象廳)

記者詹雅婷/綜合報導

第9號颱風利奇馬直撲日本,根據日本放送協會(NHK)最新消息,目前先島群島已進入暴風圈範圍,料今晚至明晨受到的影響最大。對此,沖繩縣石垣市與宮古島市政府已對區域內所有市民發出「避難勸告」,籲10萬多人盡速撤離至安全區域或是地方政府設置的避難所。

根據氣象廳當地下午5時(台灣時間下午4時)的最新預報,目前利奇馬位在石垣島東南東方120公里處海面,正以每小時20公里的速度朝北北西前進,中心氣壓925百帕,近中心最大風速每秒50公尺,瞬間最大陣風每秒70公尺。

據瞭解,石垣市內共有2萬4976個家戶,共計4萬9686人,而宮古島市則有2萬5098個家戶,共計5萬5006人。目前兩地政府已於今天下午發出避難勸告,呼籲10萬市民盡速撤離至安全的地方。

▲ 利奇馬暴風圈再增強 。(圖/翻攝NOAA)

為了因應利奇馬颱風,目前新石垣機場今日國內線、國際線航班確定全面停擺,明日的國際線航班也暫停,國內線仍待評估;宮古機場及不遠處的下地島機場今日也已關閉。

沖繩氣象台稍早指出,先島群島的最大瞬間風速料將來到每秒75公尺,且挾帶的暴風、大浪及大雨可能造成嚴重災情,沖繩本島也可能出現12公尺浪高的海上風暴。

