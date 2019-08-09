林依晨出席代言巧遇雙重天災！地震當下第一件事「衝去抱緊媽媽」

▲KIPLING 請來林依晨演繹全新包款。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

女神林依晨正面形象一直備受時尚圈寵愛，近日又多出一樣新身份，成為比利時時尚品牌KIPLING年度代言人。8日冒著颱風，背起全新流蘇包款降臨品牌秋冬發佈會，不過提到清晨的大地震仍是心有餘悸。林依晨也打趣表示，「地震當下馬上衝去抱住媽媽」，卻得到媽媽神回應。

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▲林依晨成為Kipling 全新年度代言人。（圖／記者黃克翔攝）

最美人妻林依晨結婚4年，近日難得放下忙碌工作行程，留在台北休息備孕。不料卻碰上了芮氏規模6.0大地震，全台都在清晨之中直接被搖醒。冒著餘震風險，林依晨依舊驚喜現身KIPLING秋冬新品發佈會，作為全新年度代言人的她也提到地震當下，心裡十分恐慌，由於剛好人在媽媽家，事發當下立馬衝去抱住媽媽，等到平息過後卻得到媽媽回應，「快去睡回籠覺，不然很難睡。」引來現場一陣笑聲。

▲林依晨推薦降落傘包，前後雙包設計十分便利攜帶。（圖／記者黃克翔攝）

不過林依晨仍是貼心提醒大家，一定要準備地震避難包，自己則是放進罐頭、礦泉水、簡易照明設備、電池等。當然身為最佳代言人，也不忘推薦KIPLING這次的降落傘包，前後雙包設計，非常適合當做急救包，多夾層擺脫東翻西找的窘境。

另外，品牌也貼心準備了該包款送給林依晨老公，然而被問到七夕情人節（8／7）怎麼度過，林依晨嬌羞回應，「不會特別過節，但是會在平時就幫對方準備好適合的禮物」，就算不是節日也能送禮，兩人的感情都體現在日常生活的互補之中。

▲PAKA流蘇包時尚可愛NT＄5,980；品牌獨創TROY EXTRA降落傘包前後雙包設計方便實用，NT＄6,780。（圖／品牌提供）

林依晨在現場詮釋包款為「PAKA」系列，以城市律動為靈感，主打款 DELIA 後背包側邊附有一皮革材質的流蘇，俏皮宛如少女，兼具技能性以及時尚感，備受女神喜愛。而此次獨創的TROY EXTRA降落傘包，前、後雙包設計可盡情置物，也是便利攜帶的包款，成為時下旅人的最愛。

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 8 日 上午 12:16 張貼

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