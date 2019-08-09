《怪奇物語》X Nike隱藏版再加入二雙！刷破鞋面看顛倒世界

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先前才由美國鞋店BAIT公開的隱藏版《怪奇物語》X Nike Air Tailwind 79「Upside Down」，是一雙擁有「刮刮樂」設計的鞋款，而當時必須要透過尋寶遊戲才能購買，不過，該鞋款於近期迎來最新消息，那就是除了這雙Nike Air Tailwind 79以外，復古鞋款Nike Cortez以及Nike Blazer Mid也會加入正式發售的行列哦！

BAIT Inc.（@baitme）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 20 日 下午 6:07 張貼

這次的「Upside Down」系列與前2次的《怪奇物語》X Nike聯名相同，設計靈感皆來自1985年以及霍金斯高中。而該系列整體採用灰色調的麻布材質，並以「刮刮樂」的設計呈現，所以各位可以利用火焰、橡皮擦等工具，將鞋款改造成自己喜歡的樣子，並藉此機會表達劇中的「Upside Down」世界觀。

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▲Nike Air Tailwind 79。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Nike Cortez。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Nike Blazer Mid。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲可以使用火焰、橡皮擦等工具進行加工。（圖／翻攝自Sneakernews）

另外，鞋後跟的Nike Logo破壞以後，將出現《怪奇物語》的Logo，而且鞋墊與鞋底的文字會使用俄文和英文，其目的是為了配合第三季的重點。

▲鞋後跟的Nike Logo破壞後，將出現《怪奇物語》的Logo。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲鞋墊與鞋底的文字使用的是俄文和英文。（圖／翻攝自BAIT）

此次的《怪奇物語》X Nike「Upside Down」系列，預計將於8／13在Nike指定專賣店販售，並且售價皆為美金110元（約台幣3,400元），不過，目前還不確定是否會登陸台灣販售，所以各位近期一定要多多注意相關資訊哦！

而《海綿寶寶》X Nike Kyrie系列鞋款，也是近期的重點聯名之一，其設計圍繞著劇中人物打造，包括海綿寶寶、派大星、章魚哥、蟹老闆以及珊迪，其中，海綿寶寶、派大星、章魚哥使用的鞋型為Nike Kyrie 5，而蟹老闆則是採用Nike Kyrie Low 2，不過，台灣不會有珊迪鞋款。

▲台灣將不會有最左邊的珊迪鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

另外，該系列將分為2波的發售，第1波發售只會有海綿寶寶、派大星、章魚哥鞋款，將於8／11在Nike指定專賣店發售，第2波則在8／17登陸Nike官網，而蟹老闆主題鞋款只會在Nike官網發售，所以各位朋友相關資訊一定要看清楚哦！

▲蟹老闆的鞋款則只在Nike官網發售。（圖／翻攝自Nike官網）

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