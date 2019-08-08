霸氣翁不爽「草皮被壓」！拿錘怒砸卡車＋跳水泥地仆街　結局糗了

實習記者許祐誠／綜合報導

美國內布拉斯加州（Nebraska）日前有一名70歲老人家，看到道路工人把卡車停在心愛的草皮上，竟然拿著一把槌子便往車頭燈上猛敲。只是他氣過頭，竟直接踏入剛鋪好的人行道上，不僅雙腳差點遭水泥黏住，還仆街在馬路上。不幸的是，後來得知那輛卡車是老翁鄰居家的，現在他得面臨巨額賠款。

▼ 老翁不爽草皮被壓，霸氣地拿槌子猛敲車頭燈。



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根據Metro報導，當時一輛白色小卡車停在人行道上的草坪上，70歲屋主邁德爾（Thomas Mailander）看見後，走出來向工人們抱怨，卻仍然不見任何人來移動卡車，氣得他直接拿著一把小槌子，往拍攝者傑克森（Kerry Jackson）的方向走去，隨即在後者的面前挑釁幾句，拿小槌子猛敲卡車車頭燈。

只是敲完以後，邁德爾還沒消氣，拿著小槌子往車身方向沿路敲。看見老人誇張的舉動後，傑克森也趕緊下車查看狀況，沒想到，當老翁再度映入他眼簾時，卻是霸氣地直接踏入剛鋪好的人行道上，艱辛地在水泥中移動雙腿。只是他最後在嘗試爬出水泥地時，意外地失去平衡，直接仆街在人行道上。此舉也讓一旁的工人相當無言，甚至不小心露出笑容來。

▼ 砸完車後，老翁還跳入剛鋪好的人行道上。（圖／翻攝自臉書／Morning Express with Robin Meade，下同。）

傑克森後來上前關心老翁的狀況，並問他「一切都還ok嗎」，但老翁氣昏了頭，回他「一切都好嗎？這一切看起來很好嗎？你這個白癡。」（Everything all right? Does everything look all right you dumb fucker.）他說，「我只希望那輛卡車離開我的草皮。」

根據KMTV-TV報導，不久後，警察來到現場，並向老翁開單。傑克森事後表示，當時那名老翁很不開心，看起來只是不想讓他和其它工人待在那裡。更糗的是，調查發現，停在草皮上的卡車是老翁鄰居家的，而非道路工人的財產。

▼ 傑克森認為老翁只是不想讓他和同事待在道路上。

針對老翁的挑釁事件，警方表示，事實上草皮仍屬於政府的財產，而不是老翁的個人財產，這次的暴力事件，更大的可能性是出於種族歧視。

事件曝光後，許多網友見老翁誇張的報復行動後，紛紛認為根本不值得這麼做，「我不敢想像要賠多少錢」、「為了保護草皮而敲爛車頭燈」、「這勇氣令我佩服」、「竟然會認錯車」、「糗囉」、「不知道鄰居心裡怎麼想，明明是自己的車惹他生氣，結果水泥車無故被砸」。