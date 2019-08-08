採蝙蝠糞便失足墜30公尺洞穴　衰男卡岩縫整整4天才獲救

▲男子卡在岩壁中沒人知道，等了4天才終於獲救。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

柬埔寨一名男子到山上叢林取蝙蝠糞便時，整個人不慎跌落約30公尺深的洞穴，卡在岩縫中動彈不得，他失蹤3天後家人察覺情況有異，趕緊出門搜尋並且報案，終於在第4天找到他的受困地點，200名救難人員耗費10小時才終於把岩石撬開，結束這起驚險事件。

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警方表示，事件發生在馬德望省(Battambang province) 普農布雷區(Phnom Prek) Barangtlak鎮的某一山區，28歲男子森波拉(Sum Bora)在採集蝙蝠糞便時，手電筒不慎掉至岩縫中，他為了取回結果不小心跌倒，整個人便慘被卡在其中整整4天。據了解，當地人時常會將蝙蝠糞便與鳥糞做為肥料使用，所以許多貧窮的農戶會特別去採集以換取金錢。

從照片中可看到，森波拉狼狽地卡在兩塊大石之間，由於空間十分狹窄，整個臉和身體也都被嚴重擠壓。警察局長索恩(Sareth Visen)表示，森波拉的家人發現他跌落的位置後，警方立即出動200名搜救人員前往現場，並且花了10幾個小時才終於將岩壁撬開，森波拉於7日下午6時左右順利脫困，由於整整4天無法喝水進食，人看起來十分虛弱，「我們成功救出他，他仍保有意識可以說話，但人很虛弱」，後來已被送往醫院進行治療。

▼男子雖然受困多日，但獲救時仍保有意識。（圖／達志影像／美聯社）