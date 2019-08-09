感情路超坎坷！總是愛錯人的3大星座女，第1名跌破眾人眼鏡

▲許多女生一談起戀愛就太投入，容易吃虧。（圖／翻攝自愛奇藝、tvN）

編輯/ Lily

一生中誰沒愛錯過幾個人？這樣付諸流水的愛情，往往付出越多越心痛。這樣的經驗變成未來經營關係的雷達，再遇到這樣的人就敬而遠之。但少數女生總是愛不對人，磁場和渣男特別接近，心軟絕對是你的致命傷，以下3個星座女生要留意。

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1.獅子座

別以為獅子女只會當女王，一愛上就聽不進別人勸告的她，其實很重感情也很種感覺。通常愛上了就會一意孤行，即便兩人相處遇到問題她也不堅不催，常誤以為用愛可以改變對方，沒想到只會越愛越痛，獅子女一定要留意停損點，有時承認自己愛錯其實並不丟臉。

2.巨蟹座

巨蟹座女的母性很重，天生就有一點受虐傾向。一談戀愛容易安於現狀，又很重視安全感，即便是感情平淡走到盡頭，也沒有分手念頭。交往習慣付出，容易讓另一半覺得都是理所當然，脾氣好只要對方低頭，就會很容易心軟原諒對方。

3.摩羯座

善良且做事有一定邏輯可循的摩羯女，很容易讓喜愛自由的浪子情有獨鍾。完全不一樣的兩人，剛開始交往很有火花，久而久之愛情天秤容易失衡，摩羯責任感很重，常把所有是攬上身，即便是吵到要分手，對方只要說一些甜言蜜語就上鉤。簡單來說摩羯女骨子裡東西很難改變，被渣男利用率太高。

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