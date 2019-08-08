中樂透獎金分前妻！女友氣炸鬧分手...他為難問：錯了嗎？

▲現任女友怒罵男子不尊重她。（圖／達志／示意圖）

實習記者范芷菱／綜合報導

如果幸運中了樂透頭獎，你會怎麼運用這意外之財？國外一名男子在中了大獎之後，打算把大部分的獎金分給前妻，以彌補之前對她的傷害，現任女友知道後非常生氣，直呼男子不尊重她。這讓男子陷入兩難，只好上網詢問網友他真的做錯了嗎。

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該名男網友在Reddit上發文表示，當初夫妻二人離婚完全是因為男子與現任女友外遇，造成前妻心中嚴重的傷痛，但她還是辛苦地養育孩子，為他們放棄了愛好也犧牲了大好的人生。男子還透露，當他得獎之後，前妻是打電話祝賀的第一批人之一，還開玩笑讓他帶孩子去環遊世界。經過考慮後，男子決定把一大部分錢分給前妻，想要讓她過上更好的生活。

▲男子想把大部分獎金分給辛苦的前妻。（示意圖／pixabay）

事情被現任女友知道後非常的生氣，認為男子完全不尊重她，並且指責男子還愛著前妻，還以分手威脅他。對此，該男表示他和前妻都建立在2個孩子的關係上，雖然現任女友因此威脅要分手，但他還是不打算改變這個決定，只是有些疑惑是否真的做錯了。

網友看到後紛紛表示男子的決定是對的，「如果是我，我也會這麼做」、「你的錢你自己決定」；但也有網友指出，「當你和她有染時，她知道你有妻子嗎？如果是的話，她就沒有資格提尊重，因為她當初已經不尊重你的前妻了。」還有網友認為男子其實還愛著前妻，「你第一次打電話給她意味著你仍然愛著她」、「我懷疑你女友的憤怒可能只是覺得有些不安全感。」