影／利奇馬發威「等同4級颶風」！掃過琉球群島撲向台灣　CNN：恐變超級颱風

強颱利奇馬來勢洶洶,根據國外統計數據,目前利奇馬的威力已等同4級颶風。CNN氣象主播強調,日本琉球群島首當其衝,當地今晚就會明顯感受到颱風的威力,利奇馬接著就會朝北台灣前進,中央山脈等部分山區雨量上看500毫米,未來有可能轉變成「超級颱風」,帶來停電、淹水等災情。

▲ 利奇馬暴風圈再增強 。(圖/翻攝NOAA)

中央氣象局觀測,利奇馬今上午10時的中心位置在台北的東南東方約500公里海面上,以每小15公里速度向北北西進行,中心氣壓925百帕,近中心最大風速每秒51公尺(約每小時184公里),相當於16級風,瞬間最大陣風每秒63公尺(約每小時227公里),相當於17級風以上,7級風暴風半徑250公里,10級風暴風半徑80公里。

▲ 氣象局今上午08時30分發利奇馬陸警。(圖/翻攝RAMMB)

另據NASA、THE WEATHER CHANNEL的預測,利奇馬未來將持續朝西北方移動,預計擦過北台灣後,周四會為日本琉球群島帶來破壞性強風、洪水及風暴潮;到了周四晚間至周五凌晨時分,利奇馬會經過日本石垣島(Ishigaki)。

利奇馬威力持續增強,CNN氣象主播表示,北台灣可能降下400毫米的雨量,且中央山脈等部分山區的雨量上看500毫米,可能造成帶來停電、淹水等災情。

氣象專家伯溫(Steve Bowen)則表示,利奇馬的威力已等同4級颶風,儘管未來擦過北台灣後威力會減弱,但台灣與大陸部分地區仍將降下明顯大雨,且有發生洪災的風險。

事實上,除了利奇馬颱風外,目前太平洋海面也已生成第10號颱風柯羅莎。根據南韓氣象廳先前說法,利奇馬與柯羅莎可能相互影響,強度、路徑均處於不穩定狀態,就連超級電腦都無法預測,颱風的未來動向仍充滿變數。

