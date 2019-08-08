颱風天下雨不用怕，有這3件「潮流雨衣」絕對萬無一濕

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@theconveni、Supreme

近日因颱風攪局，讓許多人安排的七夕情人節與父親節行程都受到影響，這時有個好雨具就是相當重要的事情了，畢竟精心打扮後卻淋成落湯雞，應該是最不想發生的狀況，所以今天就要推薦各位3件「潮流雨衣」，不僅穿起來不失格調也能防雨哦！

1.THE CONVENI X WTAPS

由藤原浩開設的THE CONVENI潮流便利店，不僅販售各式聯名服飾以外，還有眾多日常生活用品，像是筆記本、原子筆、雨衣、飲料等，而THE CONVENI攜手WTAPS推出的限量單品，便是一件以「黑魂」為主調的雨衣，並且於正面與背後都寫上大大的WTAPS字樣。

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2.Supreme Gore-Tex

相較於THE CONVENI X WTAPS的一般雨衣材質，Supreme再選擇用料上，可說是相當用心，因為使用的是防水功能強大，並且幾乎是滴水不漏的Gore-Tex材質，共推出紅色、綠色以及黑色，而每件的設計皆為直立式的Supreme字樣。

3. Supreme X COMME des GARÇONS

Supreme與CDG（COMME des GARÇONS）的合作，是潮流圈每年的重點聯名之一，而在2017年的春夏系列中，Supreme與CDG共同帶來一件「黑魂」配色的雨衣，其造型以長版大衣的設計為主，並於背後印上COMME des GARÇONS SHIRT與Supreme字樣。

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