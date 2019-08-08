莫名遭同事持槍綁架好幾小時　獲救男慌張報警：他們還請我吃三明治

▲男子被綁架後，綁匪還請他吃三明治。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

美國德州近來發生一起離奇綁架案，一名男子周日在家中突然遭4人持槍綁架，後來發現其中3人是他同事，對方用槍指著他好幾個小時期間，問了許多與工作相關的問題，後來就將他放走還準備了一個烤起司三明治給他，雖然幸運獲救還是決定報警。

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居住在德州阿蘭瑟斯帕斯市(Aransas Pass)的男子4日下午6時報案，他在家時突然遭4人闖入並綁架，4人用槍指著他的頭要求查看手機，還被要求回答一堆工作有關的問題，這樣的審問長達好幾個小時後，對方才決定要釋放他，並且覺得「給他帶來麻煩」有些過意不去，還給了他一個烤起司三明治。

警方很快便逮捕4名嫌犯，分別是24歲的雷德福(Thomasine Radford)，26歲的賈米森(Jamison Nejezchleb)，33歲的傑爾米(Jeremy Radford)以及31歲的史旺(William Swan)，4人皆被控以嚴重的綁架罪，初步調查事件起因可能與受害人曾對其中1名同事做出評論有關，詳細案情仍待調查。