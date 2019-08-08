風.LUXURY／格拉蘇蒂原創雕刻大師獻藝　卷葉花紋機芯超美

▲格拉蘇蒂限量25只的PanoInverse腕錶，1,541,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）今年發表全球限量25只的PanoInverse鉑金版腕錶，總廠首開先例，讓廠內的雕刻大師Gisela Verbeek進行亞洲巡迴展演德國傳統雕刻工藝，今日她於台北亨得利三寶鐘錶公開雕刻的秘密，原來除了材質太薄、面積太小的空間，沒有什麼是不可能的任務！

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▲格拉蘇蒂原創德國總廠雕刻大師Gisela Verbeek來台獻藝。

格拉蘇蒂原創講求全自製，除了部分零件或游絲來自母集團Swatch Group，包括珍珠母貝面盤染色、研發、組裝、雕刻全不假他人之手，旗下共有2位雕刻大師，此次來台獻藝是擁有雕刻碩士學位、已有15年經驗的Gisela Verbeek，表示每位雕刻師的雕刻工具都是自製，她已累積超過30件工具，若依不同圖案所需可能會再開發新工具。

▲雕刻大師Gisela Verbeek示範雕刻技藝。

她最常雕刻的素材為金、銅、銀與鉑金，珍珠母貝則因太薄不適合使用，每位雕刻師施力的深淺力道不同，像她一般的專業人士一眼就能辨別作品不同。絕大多數的格拉蘇蒂原創的機芯橋板或鵝頸都有精雕裝飾，為錶款更添藝術風采。

▲PanoReserve動力儲存腕錶的機芯上也有精緻雕刻，692,000元。

大眾對德國的印象是「踏實」、「務實」，的確在詢問Gisela Verbeek關於PanoInverse鉑金版腕錶上精雕的卷葉花紋是否有特別的由來，她坦率地說：「No（沒有）！」若是在其他歐洲品牌，可能會從歷史或文化說起故事，但德國雕刻師很誠實說，每個雕刻圖騰是與設計師共同討論的結果，因為美而做。

▲PanoInverse限量腕錶的蝶形橋板是一大特色。

限量25只的PanoInverse鉑金版腕錶正反面皆美，偏心時分盤與小秒盤、動力儲存盤圍繞著精雕的卷葉花紋，精雕細琢的蝶形橋板好似懸浮的結構，也跟著吸睛；而錶背的四分之三夾板更是精雕大師展演的重要舞台，讓卷葉花紋恣意展開，對於德國錶而言，這是對華麗的最佳詮釋。

▲PanoInverse限量腕錶的機芯精雕卷葉花紋相當華美。