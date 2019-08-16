開箱／眼周熨平+發光到全臉！CP值最高「PS電眼霜」　懶人小資女必備心機法寶

圖、文／凹凹→不嫌棄只會打嘴砲又不更文的廢文產生機，請點這裡加入粉濕團。

說到女生的保養品裡面，最常被大家忽略的應該就是眼霜了。今天本凹要來跟大家講一個故事，這是一個「無論何時開始注重護膚都不嫌晚」的切身體驗。

▼凹凹，號稱性別不明、從不露面的前鍵盤大檸檬廢文產生機，首次揭開亡美面紗現身說法。

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過了女人膠原蛋白最多、新陳代謝最好的青春年華才開始注重保養的本凹，幾年前因為爆痘整臉爛光光，不得不開始注重保養的各式眉角，內服外用西醫漢方藥品秘方都試過，但卻忘記了一樣很重要的事情，那就是眼周肌膚的維持！

現代資訊社會，不管走到哪裡都可以看到低頭族，上班用電腦下班用手機，不只對視力有所傷害，各式各樣的3C產品對愛美的女人來說更是損傷肌膚的頭號天敵。

▼本凹恰好也是3C重度使用者，積年累月下暗沉黑眼圈在不知不覺中爬上臉，等到發現的時候往往已經來不及了，簡直欲哭無淚。

但還好天公疼憨人，在本凹浮沉於開架與專櫃的誘惑之海、仿效神農嚐百草的精神勇於以膚試保養品的迷茫時刻，出現了一只拯救本凹的神祕法寶，就是這條「PS美美妍－電眼修修發光全能眼霜」！

看看這精緻又可愛的包裝，珠光粉色混搭藍色，充滿質感的設計超吸睛，光拿在手上都有好心情。

拿一元硬幣來做比例尺，可以很明顯的看出眼霜其實容量蠻大的，一條可以用很久，妥善照顧小資女的荷包。

對於本凹這種保養品中從來沒有出現眼霜選項的懶女人，這條可愛的粉色眼霜所以能吸引本凹的特殊之處就在於，「PS美美妍－電眼修修發光全能眼霜」主打多重創新成分+360度修護配方，高倍益生菌能量幫助平衡肌理，6種科技胜肽全方位提升肌膚的緊緻彈力，雙重植物精粹深入賦活修復肌膚。

最棒的是，「PS美美妍－電眼修修發光全能眼霜」擁有極細緻親膚的特性，因此除了眼周之外，整張臉也都能輕鬆使用無負擔，只要擠一點就可以完美達成睡前的全臉保養。

輕輕將眼霜內容物擠在手上，半透白水凝乳霜十分親膚，聞起來也有淡淡的自然花香，在肌膚上推開後稍加按摩，不到一分鐘時間立刻吸收，乾爽清新的質地給皮膚更多滋潤保養，完全沒有厚重感或黏膩感。

最神奇的還是在肌膚上抹均勻後，那種在皮膚表層形成薄薄保護膜的感覺，不僅是對眼周細嫩的皮膚加強滋養，對於非眼周的臉部肌膚來說也都是很好的保養首選，一罐眼霜整臉通用，幫本凹撫平隨著年歲漸長越來越明顯的抬頭紋跟臉頰各種難以名狀的紋路。

實際用在臉部及眼周，Before與After的差異可以明顯看出來，重點是本凹才使用滿一周，只要持之以恆長期使用，本凹自拍的時候就可以不用開美肌，自帶BLING效果華麗登場。

想要吸收更完整，抹在肌膚上後可以用手指或是滾輪按摩美容器進行加強，沿著眼頭、眼尾、太陽穴的方向做拉提動作，重複三次就能完成簡單的眼周加強保養，幫助眼霜能夠更好發揮它的作用。

睡前用美美妍眼霜按摩全臉數日後，隔天起床本凹發現洗完臉後的膚質變得更加透亮，上妝後更是不卡粉、妝容比起以前更加服貼，只要稍微抹一點隔離霜跟粉底做保養，就能淡妝素雅上班去，一條就能幫你熨平全臉細紋暗沉，說是懶惰小資女的保養救星真是一點也不為過。

看到這裡，不管是想要針對眼周細紋對症下藥的你，還是跟本凹一樣想要一條通用眼霜的保養品初學者，「PS美美妍電眼修修發光全能眼霜」都是你的最佳選擇，快動動手指點這裡，現在購買不但買一送一，還送一隻顏色超美的PS嘟唇修修豐嫩顯色唇筆！就讓本凹帶大家來看看如何讓臉龐發亮，又能兼顧氣色的萬用唇膏的廬山真面目吧。

拆開低調的黑色包裝後，唇筆本體就出現在眼前，尺寸大小適中方便好攜帶，可以乖乖躺在化妝包內，也可以單獨放在皮包中。

這次本凹試用的顏色是韓妝裸唇色，相當親民百搭的顏色無論上班、派對都非常實用。

實際先擦在手上的顯色度，由左至右分別是只擦一次、擦兩次及擦三次的成色，喜歡顏色比較顯眼的可以多擦幾次，從粉嫩的橘紅色增加為充滿春意的淡桃紅色。

當然唇膏是要擦在嘴巴上才能盡顯用途，實際擦上去之後，可以感受到不同於其他霧面唇膏的滋潤質地，半霧面效果也能撫平唇紋，非常適合皮膚顏色偏白的女孩，抹上去氣色瞬間變超好。

有點微微珠光的質地在陽光下還能讓雙唇有微微閃亮的效果，達成瞬間豐潤效果，好氣色都能維持一天。

本凹秉持著好東西要跟好雲友分享的精神，這麼超值的組合可是在最新的平台才有的優惠，大家快手刀下訂一組眼霜＋唇筆組，從今天開始一起來當對自己好的快樂小資女。

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