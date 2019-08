NASA衛星圖曝！利奇馬轉強颱「颱風眼超清晰」　石垣島直擊：風超大

▲ 利奇馬(Lekima)暴風圈範圍廣,颱風眼相當清晰。(圖/翻攝自NASA)

記者詹雅婷/綜合報導

第9號颱風利奇馬(Lekima)今早轉為強颱,今深夜過後至明天全日的風雨將最為明顯。面對來勢洶洶的颱風,美、日也相當關注,美國太空總署(NASA)7日發布衛星圖,可見颱風眼相當清晰,猛列暴風圈除了環繞颱風眼之外,一路籠罩中心南方區塊,威力不容小覷。目前外國工作者詹姆斯雷諾茲(James Reynolds)也來到日本石垣島,追蹤颱風相關訊息。

Intense typhon sur le Pacifique #Lekima pic.twitter.com/MXS912npgG

Latest JTWC forecast (August 8 03Z) shows TY #Lekima now at Category 4 intensity with 130 mph winds (1-minute average). Weakening should occur as it skirts #Taiwan & #China, but a notable heavy rain & flood risk will be prevalent. pic.twitter.com/W2ct0EDcH1

根據氣象局預報中心今早的說法,目前利奇馬位在台北東南東方約520公里海面上,未來將以每小時15公里速度,朝台灣東北方海面接近當中。

綜合NASA、THE WEATHER CHANNEL的預測,利奇馬未來將持續朝西北方移動,預計擦過北台灣後,周四會為日本琉球群島帶來破壞性強風、洪水及風暴潮;到了周四晚間至周五凌晨時分,利奇馬會經過日本石垣島(Ishigaki),最終於12日登陸大陸上海周邊地區。

▲ 利奇馬颱風逼近日本。(圖/翻攝自日本氣象廳)

根據美國太空總署7日發布衛星圖,可見利奇馬的颱風眼相當清晰,猛列暴風圈除了環繞颱風眼之外。而日本向日葵8號衛星也記錄了利奇馬「開眼」全程,外圍暴風圈雲系紮實,結構完整。

經常與美媒CNN合作的外國工作者詹姆斯雷諾茲(James Reynolds)目前已來到日本石垣島,根據他今早所拍攝的影片,儘管當地還可見到部分藍天,但風勢已經變大,街道人煙稀少。

Scouting locations to shoot #typhoon #Lekima right on north end of Ishigaki #Japan pic.twitter.com/l0H1iEQKfY

Good morning from blustery Ishigaki #Japan - powerful #typhoon #Lekima about 16hrs away pic.twitter.com/9Kk1IRXLDQ

