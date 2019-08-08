躋身全球經濟強權國　印尼與印度爭搶2032年奧運主辦權

▲印尼總統總統佐科威（Joko Widodo）。（圖／路透）

實習記者陳宥芯／綜合報導

據日經新聞報導，印尼政府已於2月向國際奧林匹克委員會（IOC）提出正式申請，表達想要舉辦2032年奧運的決心，並希望藉由這個絕佳機會，展現作為全球經濟強權的實力，然而，勁敵印度也表態想要申辦的決心，近期也可能會積極展開各種宣傳行動。

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據報導指出，印尼總統佐科威在2018年亞運結束後會見了國際奧委會主席巴赫，並聲稱想要2032年奧運的主辦權，因為根據亞運會的經驗，印尼可以舉辦更大的國際賽世；而巴赫也表示，希望能繼續把賽事留在雅加達，對此，其他希望打造軟實力的亞洲國家就因此成為印尼的競爭對手。

近期，馬來西亞與新加坡考慮聯合申辦的消息，以及南北韓要合辦的構想漸漸浮出，但目前印尼最強勁的對手依舊是印度。報導表示，印度奧委會於2018年12月便宣布有意讓新德里和孟買成為主辦城市的候選，對此，有許多聲音指出，當地發展基礎建設的巨額資金和城市嚴重的空氣污染等都是不利舉辦的因素，然而，總統科溫德卻認為印度有強大吸引力能奪下主辦權。

不過，儘管印尼是否舉辦2032年的奧運，主要都是希望能在2030年之前成為全球10大經濟體之一，並在30年內將國內生產總值（GDP）提升至全球第3位，對此，日本國際協力銀行（Japan Bank for International Cooperation）去年調查顯示，由於勞動力成本增加，及欠缺司法透明度，印尼對製造業的吸引力從2016年的第3名掉至第5名，在投資人的國際認同、偏好上也落後於區域盟邦。

以往有亞洲國家奪下主辦權，經濟發展都是成長的，舉例來說，日本東京於1964年舉辦第一屆的奧運，隨後便通過快速成長的經濟，躍身成為現今主要的經濟大國，而在1988年舉辦的韓國也在首爾奧運上將工業國家的形象擴展到全世界，經濟從此快速崛起，隨後於2008年舉辦的北京奧運會，甚至使中國被國際社會公認為世界強國。

至於誰能奪下2032年奧運主辦權的國家，則預計在第25屆國際奧委會大會上決定。目前亞洲以外的地區，如德國的科隆，澳大利亞的布里斯班和阿根廷的布宜諾斯艾利斯等13個城市，都已經向國際奧委會提出奧運主辦國的申請。