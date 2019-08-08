慧眼看天下／貿易戰加碼　匯率戰登場　全球股匯衝擊震盪

新聞節目中心／綜合報導

中美貿易戰開打一年多，美國以提高關稅來壓制中國大陸，而中國大陸則以人民幣貶值來對抗美國；長期以來，人民幣兌美元匯率以「保7」為目標，但在8月5號人民幣正式貶破7元大關，這不僅升高各國官員促貶貨幣以維持競爭力的可能性，也提高美國干預匯市以抑制美元升勢的風險，一場全球匯率戰可能一觸即發。慧眼看天下第64集，邀請到中經院顧問呂忠達，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

不只中美貿易戰打得激烈，日韓貿易戰更是牽動全球電子產業發展，日本宣布將南韓從出口優惠國中刪除，而南韓也隨即展開報復，同樣的將日本踢到出口優惠名單之外，但日本對南韓的限制影響逐漸擴大，光是一開始限制三項原材料出口，就已經讓南韓三星焦頭爛額，如今限制擴大到上千項，恐怕讓南韓的半導體，面臨更巨大的危機。

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▼中美貿易戰延燒，匯率戰可能一觸即發。（圖／達志影像／美聯社）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。