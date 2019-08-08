土耳其與美合作建「和平廊道」　保護敘利亞難民遠離庫德族戰火

▲敘利亞的庫德族人民保衛軍（YPG）。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

土耳其7日宣布，將與美國合作建立聯合行動中心，並在邊界建立一個「安全區」，讓敘利亞難民免於庫德族「人民保護部隊（YPG）」的威脅，也舒緩當地緊張局勢。國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）表示，最終目標是希望能夠創造一個「和平廊道」。據悉，兩國雖然達成協議，但是對於安全區大小和掌控權都有著意見上的分歧。

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▲土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）（圖／達志影像／美聯社）

土耳其與美方進行長達3天的協商後，宣布攜手合作，而且將會「毫不延遲地執行」第一階段措施，盡速消除國安疑慮，「快速地在土耳其境內建立一個聯合行動中心，與美國合作建立『安全區』，確保敘利亞的兄弟能夠平安回家。」阿卡爾向媒體透露，這一次協商結果「相當正面」，「很開心發現對話終於與我們的觀點更加接近。」

兩國都認為，建立保護區有助於讓庫德族遠離，不過美方覺得幾英里寬就足了，土耳其卻希望至少要20英里（大約為32公里）。《紐約時報》指出，這一次協議的結果，只能確定華盛頓與安卡拉不會成為敵對關係。

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）先前表示，將要對人民保護部隊所占領的敘利亞東北部發動攻擊，以免庫德族一再侵擾邊境。美方為了調解安卡拉當局與庫德族的緊張關係，因此才展開這一次的協議。

▲庫德族人民保衛軍（YPG）。（圖／路透社）

綜合外媒報導，安卡拉當局認為，人民保護部隊是庫德工人黨（PKK）的分支武裝組子，後者過去35年以來不斷在土耳其境內發動血腥叛亂，被視為恐怖組織。但是，美國一方面是土耳其在北約的盟友，一方面又支持人民保護部隊攻打伊斯蘭國（IS），因此陷入兩難困境。

《紐約時報》指出，艾爾段政府收容了350萬名敘利亞難民，但是隨著國內經濟低迷，反對黨崛起，他為了挽救政治生涯，被迫想辦法把難民安置回到原本的國家。