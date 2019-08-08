扮穆斯林用罩袍偷竊！2女被抓掏出20樣商品　氣翻…當場掀衣露下體詭辯

▲周圍消費者將現場情況拍攝下來。（圖／翻攝自Instagram）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國倫敦達格南（Dagenham）2名婦人疑似使用穆斯林罩袍偷竊，被超市工作人員發現後，她們竟然當場掀開衣服、裸露下體，企圖證明自己沒有偷竊。

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綜合外媒報導，竊盜案發生在阿斯達超市（Asda），當時2名婦人穿著穆斯林罩袍進入超市，卻行為相當怪異，疑似偷竊。工作人員注意到後，與警衛一同上前，要求她們將偷竊的物品交出來。

2名婦人先是否認自己偷竊，眼看無法脫逃，才乖乖將偷竊物交出，竟多達20件，引起周圍消費者注目。不料，其中一名女子疑似覺得情況過於難堪，竟氣得當場撩起罩袍，露出她的內褲及下體，吼著證明自己身上已經沒有任何東西。

現場影片流傳在社群網路平台，引起網友抨擊，「這真的太噁心了」、「穆斯林女性才不會在男性面前將裙子拉到這麼高」、「她們根本不是穆斯林，看看這些人，把罩袍拿掉，該死的傢伙」。

報導並未指出2名婦人的確切真份，不過阿斯達超市已經報警處理，並積極配合警方辦案；警方則表示會調查婦人身分以及偷竊原因。