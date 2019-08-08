毒章魚放臉上…蠢妹任觸角爬行咧嘴笑　2天後送醫「要連痛好幾個月」

記者林瑩真／綜合外電報島

跟不了解的生物拍照都要小心！美國華盛頓（Washington）一名女子為了贏得攝影大賽的冠軍，竟把有毒的章魚放在自己臉上後拍照，但是冠軍沒有拿到，她卻因為嚴重疼痛出血送醫。

綜合外媒報導，傑米比斯切利亞（Jamie Bisceglia）認為，冒險與有毒的章魚合照能夠幫助她贏得一個在英國德比郡（Derbyshire）的攝影大賽冠軍。於是，她將毒章魚放在臉上，任由章魚的觸角在臉上爬行，她則展開大大笑容，就這樣拍下照片。

Jamie Bisceglia learned a valuable lesson about putting a live octopus on her face. Don't! Coming up at 5p on @KIRO7Seattle how a fun picture turned into a painful and dangerous experience. pic.twitter.com/SUf40lx6MF

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「現在回頭再看，我真的是瘋了，我犯了一個大錯誤！」拍攝過程中，傑米比斯切利亞被章魚咬了2口，當下，章魚不斷的流血，還留著持續很長的時間，而傑米比斯切利亞只是感到疼痛。

起初，傑米比斯切利亞認為自己可以克服疼痛與腫脹，但她發現她忍不住，於是還是去醫院就診，「我用了3種不同的抗生素卻仍在疼痛，醫生說這種腫脹會來回持續好幾個月」。

傑米比斯切利亞告訴外媒記者，她現在明白跟有毒生物拍照並不是個好主意，她再也不會這麼做了，唯一一件好事，恐怕就是她學會如何處理一隻活章魚。