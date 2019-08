每月爽拿38萬！24歲男中樂透大獎...可領30年　辭職完成夢想清單

▲狄恩中樂透大獎!每月躺著拿38萬。(圖/翻攝自推特/@TNLUK)

實習記者范芷菱/綜合報導

如果中了樂透大獎,你會怎麼做呢?英國24歲的狄恩(Dean Weymes)日前買了新型樂透Set For Life,沒想到中了360萬英鎊(約新台幣1.37億元)的頭獎,因此未來30年,他將每個月都可拿到1萬英鎊(約新台幣38萬元)的獎金,領到他54歲為止。

據BBC報導,狄恩表示,「我今年24歲,但這件事已經讓我終身難忘。」Set For Life自3月份推出以來,已經出現過4位得頭獎的幸運兒,而狄恩則是第一個公開身分的得獎者。雖然至今他對於中大獎仍覺得有些不敢置信,但他透露,「每月獲得的獎金可以讓我開始完成我的願望清單,我一直有一個想成為編劇的夢想,如今可以自由地實現了。」而原本在亞馬遜運輸團隊從事輪班兼職的狄恩,在得獎後也毅然辭去工作,打算一步步完成他的夢想。

Congratulations to Dean, what would you do if you won? Learn to fly , visit remote islands or enjoy the world’s best foods ...#AmazingStartsHere #SetForLifeTNL pic.twitter.com/EQFfKLAHSF

另外他也想利用這些錢來完成跳傘、迪士尼家庭之旅,同時也想把錢用在家人身上,包括患有自閉症的弟弟羅伯特(Robert)。狄恩表示,隨著父母的年齡越來越大,已經很難去照顧23歲的弟弟,所以希望請一些專業的護理人士以減輕父母的負擔,也確保羅伯特能得到最好的幫助。