菸槍伯公車上「腿開開爽吐白霧」　慘被拖去嚕地板…丟包人行道

▲俄羅斯阿伯坐公車抽菸，被拖到人行道。（圖／翻攝自「Humans of Bankstown」臉書粉絲專頁）

記者吳美依／綜合外電報導

臉書粉絲專頁「班克斯鎮的人們（Humans of Bankstown）」分享一段影片，俄羅斯一名年長的男子坐公車時，無視其他人的勸阻，大喇喇抽起香菸，還面帶微笑看著窗外風景，沒想到幾秒後卻被乘客一把抓起，連人帶包扔到人行道上。這一段畫面引起熱烈討論，有人覺得大快人心，也有網友覺得暴力行為不可取。

請繼續往下閱讀...

影片中，白髮阿伯手拿香菸，表情愉悅地欣賞沿途風景，任由白色雲霧飄散在公車上。此時，一名男子走了過來，什麼話也沒有說，一把抓起老菸槍的側背包背帶，硬是把對方拖到地面上，拉下階梯丟到人行道上。

No smoking in the bus

一名自稱當時也在公車上的網友留言表示，司機和許多名乘客都要求熄菸，而且車上還有孕婦跟小孩，可是白髮阿伯還是自顧地吞雲吐霧，「我不敢說話或做些什麼，不過很快就了解，我坐上了一台特別的巴士，第一次看到這種事情發生。」

根據《鏡報》，影片被分享到推特後，累積20萬次觀看，但也引起兩極化的評價。有一些網友大呼痛快，「這樣真的不太友善，不過阿伯是自找的。」、「這種事只有在俄羅斯會發生，哈哈哈！」但也有人認為，把阿伯丟包實在太過火，「如果你們的阿公像動物一樣被拖下車，你們就不會笑了！、「我的老天，把香菸丟掉就好啦，沒必要傷害他！」、「這有一點太咄咄逼人了……看一下這老傢伙的臉，他也許失憶了，忘記不能這麼做。」