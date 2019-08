菸槍伯公車上「腿開開爽吐白霧」　慘被拖去嚕地板…丟包人行道

▲俄羅斯阿伯坐公車抽菸,被拖到人行道。(圖/翻攝自「Humans of Bankstown」臉書粉絲專頁)

記者吳美依/綜合外電報導

臉書粉絲專頁「班克斯鎮的人們(Humans of Bankstown)」分享一段影片,俄羅斯一名年長的男子坐公車時,無視其他人的勸阻,大喇喇抽起香菸,還面帶微笑看著窗外風景,沒想到幾秒後卻被乘客一把抓起,連人帶包扔到人行道上。這一段畫面引起熱烈討論,有人覺得大快人心,也有網友覺得暴力行為不可取。

請繼續往下閱讀...

影片中,白髮阿伯手拿香菸,表情愉悅地欣賞沿途風景,任由白色雲霧飄散在公車上。此時,一名男子走了過來,什麼話也沒有說,一把抓起老菸槍的側背包背帶,硬是把對方拖到地面上,拉下階梯丟到人行道上。

No smoking in the bus

一名自稱當時也在公車上的網友留言表示,司機和許多名乘客都要求熄菸,而且車上還有孕婦跟小孩,可是白髮阿伯還是自顧地吞雲吐霧,「我不敢說話或做些什麼,不過很快就了解,我坐上了一台特別的巴士,第一次看到這種事情發生。」

根據《鏡報》,影片被分享到推特後,累積20萬次觀看,但也引起兩極化的評價。有一些網友大呼痛快,「這樣真的不太友善,不過阿伯是自找的。」、「這種事只有在俄羅斯會發生,哈哈哈!」但也有人認為,把阿伯丟包實在太過火,「如果你們的阿公像動物一樣被拖下車,你們就不會笑了!、「我的老天,把香菸丟掉就好啦,沒必要傷害他!」、「這有一點太咄咄逼人了……看一下這老傢伙的臉,他也許失憶了,忘記不能這麼做。」