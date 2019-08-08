7天換3人…波多黎各史上第2任女總督就職　宣示「和平政治」

▲美屬波多黎各新任總督巴斯克斯（Wanda Vázquez）宣誓就職。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美屬波多黎各新任總督巴斯克斯（Wanda Vázquez）在丈夫與女兒陪同下，前往最高法院宣示就職，成為史上第二名女性總督，也是一周內第三名坐上這個大位的政治人物。她承諾，將為百姓帶來期盼已久的「和平政治」，協助人民「有秩序地回到常軌」。

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▲巴斯克斯（Wanda Vázquez）曾任司法部長。（圖／路透）

波多黎各最高法院一致表決通過，任命司法部長巴斯克斯成為新任總督。她在就職典禮上宣示，要以「謙虛與承諾」的信念，並用「用最高的榮耀與決心服務人民，推動波多黎各往前邁進。」根據了解，巴斯克斯擔任檢察官20多年，擅長處理家庭與性虐待案件，2010年被任命為女性權利辦公室主任，並於2017年起成為司法部長。

▲波多黎各前任總督羅賽洛（Ricardo Rosselló）宣布下台。（圖／達志影像／美聯社）

前任總督羅賽洛（Ricardo Rosselló）在Telegram群組中用「Ｘ子」稱呼女性政治人物，取笑歌手瑞奇馬汀的同志分身，對話紀錄被洩漏以後，引起人民遊行抗議，被要求請辭負責。他2日下台以前，趁著眾議院休會期間任命皮耶路易西（Pedro Pierluisi）擔任秘書長，並將繼任總督一職。

▲皮耶路易西（Pedro Pierluisi）擔任總督不到一周就下台。（圖／路透）

最高法院裁定，這一項任命沒有獲得參議院同意，違反憲法，並重申條文，國務卿如果要擔任總督，必須獲得兩院批准。皮耶路易西曾經呼籲全國團結，「拋棄政治黨派、意識形態」，但是就職幾天後仍然被趕下台。他表示會尊重司法，「拿出最堅強的信念，繼續為我們家園的未來付出。」

《衛報》指出，有些民眾認為，巴斯克斯缺乏領導政府機構的經驗，揚言發起一連串示威行動，抗議新總督的任命。此外，輿論指出，她追查黨內人士貪汙案時，態度明顯不夠積極，去年11月也曾被指控違反公職人員職業道德，干涉女兒住家竊盜案的調查，但是最後因證據不足宣告無罪。

