澳洲掰掰！巴紐找上中國融資2500億借貸　再提與中簽貿易協議

南太平洋島國巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)總理馬拉普(James Marape)6日宣布,將再尋求向中國融資,借貸80億美元(約台幣2500億元)償還政府公債,並提議簽訂太平洋島國與中國的自由貿易協議。若中國答應借款,就會成為巴布亞紐幾內亞最大的單一債權國,此舉引發澳洲與美國不滿,讓列強在南太平洋的外交角力再度浮上檯面。

馬拉普本月初與中國駐巴紐大使薛冰會面,並在會中提議簽訂太平洋島國與中國的自由貿易協議,希望可以加強中國在巴紐的林木業、漁業及石油資源開發的投資。6日更在聲明中宣布,將建議巴紐央行、財政部與中國人民銀行,商量債務再融資,政府也已將請求借貸的信件轉交給薛冰,由他將信件交予北京政府。

馬拉普今年五月就任總理後,先是至澳洲進行國是訪問,並向澳洲總理莫里森(Scott Morrison)承諾,每年會舉辦一次巴澳雙邊會議,加強兩國的合作關係。外界認為,巴紐宣布向中國融資,可能會激怒澳洲與美國,因為長久以來,澳洲一直擔任著南太平洋島國資助者的角色,2011年至2017年間,光是巴紐的醫療援助,就支出超過2億美元(約台幣62億元)。

#PNG Prime Minister, James Marape, met with Chinese Ambassador to PNG, Xue Bing, to discuss the refinancing of the country's K27 billion debt. It's understood China also discussed its concerns with geopolitical relations in the region. Mr Marape will go to China soon #pngpolitics pic.twitter.com/Ysyn36hLJb

儘管中國尚未答應巴紐的要求,但基於外交、政治與經濟考量,北京答應的機率仍舊很高。中國近幾年在南太平洋大量投資基礎建設,提供約3億5400萬美元(約台幣109億元)的資金,在這些國家興建政府大樓、港口、重建道路,例如2017年中國在巴布亞紐幾內亞完成了耗資8500萬美元的道路整建工程。

美國國防部長艾斯培(Mark Esper)日前才指出,中國利用「掠奪性經濟」破壞亞太地區的穩定。澳洲外交部則指,澳洲外交貿易部(Department of Foreign Affairs and Trade)發言人則表示,「太平洋地區有大量的投資需求,澳洲歡迎所有支持可持續發展的投資,希望這些投資能符合太平洋地區的利益,且是公開透明的,不會帶來沉重的債務負擔。」

