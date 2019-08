鑽戒套牠乳頭上…農夫求婚被罵爆　網：新娘手指多肥？

▲新加坡一名農夫把婚戒套在牛的乳頭上求婚。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

不該把快樂建築在「牠」的痛苦之上!臉書不公開社團That's It I'm Ring Shaming近日瘋傳一張照片,有名新加坡農夫和女友求婚,竟然把鑽戒硬套到乳牛的乳房上。貼文一出,立刻引起熱烈討論,許多網友都被嚇壞了,抨擊這對情侶虐待動物,也有人開玩笑地問,「新娘的手指到底多粗啊?婚戒竟然可以套上去。」

照片中,乳牛其中一個乳頭被戒指緊緊勒住,只見金屬環把周圍皮膚都擠出皺褶,乳頭尾端也呈現深色,看起來是被人硬套上去的,非常不舒服,與那顆又大又閃耀的奢華鑽石呈現強烈對比。

根據《太陽報》報導,一名新加坡女網友表示,滑手機時在臉書頁面上看見這張照片,覺得實在太匪夷所思。她表示,那一位務農的朋友正與女友熱戀中,可能想要來一場「浪漫」求婚。

網友們看到照片後,紛紛留言表示「太噁心」,撻伐身為農夫竟然虐待動物,並且關心乳牛是否有受傷,「鑽戒跟整張照片都令人感到羞恥。」、「我的眼球被迫要忍受這個荒謬的東西,我要把大家也拖下水。」、「這真的他X的噁心,動物不應該受到這樣的虐待。」也有人開玩笑,「這是乳頭環嗎?」,「唯一讓乳牛受傷的,應該是農夫可怕的品味吧!」