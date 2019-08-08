41條鯊魚緩緩游近…他海中滴血玩命實驗　「鯊魚真的嗜人血嗎？」

▲Mark Rober實驗鯊魚是否喜歡人血。（圖／翻攝自YouTUbe／Mark Rober）

記者林瑩真／綜合外電報導

鯊魚一般被認為相當嗜血，牠們的感覺器官也確實能嗅出數公里外的血腥味，幫助牠們獵食。不過鯊魚對人血也有如此激烈反應，甚至攻擊人類嗎？國外一名YouTuber就將自己的鮮血滴入海中，玩命試驗鯊魚的反應。

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YouTuber馬克（Mark Rober）前往巴哈馬（Bahamas）一處因有著大量鯊魚而知名的海洋，隨即展開兩階段實驗。第一階段，把魚油、尿液、海水及牛血的4種分別裝載在衝浪板上，透過機器以相同頻率注射至水中，觀察鯊魚反應。

實驗發現，尿液、海水對於鯊魚毫無吸引力，反而是魚油吸引了4條鯊魚，牛血則是在滴入海水約20分鐘後，吸引了41條鯊魚。第二階段，馬克就真的用上人血實驗，為了避免血液不新鮮，馬克還當場抽自己的血來實驗。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

這次將人血分別以快速、慢速及普通速度滴入海水，想知道速度是否會影響吸引鯊魚的現在，但出乎意料的是，沒有任何一組吸引鯊魚！

原來，真正吸引鯊魚的是血液中含有的氨基酸，比起人類血液，魚油、動物血液更得鯊魚歡心，因此當人類遇上鯊魚，不用過於慌張。只是，鯊魚攻擊人類的新聞還是時有所聞，大多數情況下還是建議能避則避。