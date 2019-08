川普訪槍案傷患…抗議民眾高喊「做點事」　代頓市長：會告訴川普他不受歡迎

▲抗議群眾舉著「他們的血在你手上」標語。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普7日前往德州艾爾帕索(El Paso)與俄亥俄州代頓市(Dayton),探視槍擊案受害者與第一線救難人員。不過現場也聚集非常多抗議群眾,他們大聲高喊著「拿出作為」與「你就是罪魁禍首」等口號,指責川普反移民與種族主義言論,更激化了族群對立。代頓市長惠利(Nan Whaley)更直言,川普的言詞已對該市造成傷害,「若市民不歡迎他來,那麼我有義務告訴他。」

▲川普與第一夫人梅蘭妮亞抵達醫院探視。(圖/路透)



上週在德州艾爾帕索的沃爾瑪超市(Walmart),以及俄亥俄州代頓市(Dayton)的酒吧外發生大規模槍擊案,分別造成22人以及9人死亡。川普5日表示,真正發動攻擊的不是槍枝,而是精神疾病以及仇恨,「譴責種族主義、偏見以及白人至上主義,這些險惡的意識型態必須消滅。」

但是川普的發言並沒有提供任何安慰,尤其艾爾帕索是拉丁裔、西班牙裔移民大城,其槍手魯休斯(Patrick Crusius))自稱「白人至上主義者」,更疑似是川普的死忠支持者。艾爾帕索市長馬戈(Dee Margo)表示,他會基於「市長的職責」接待川普。艾爾帕索民主黨籍聯邦眾議員艾士可瓦(Veronica Escobar)也指出,川普只是把該市當作他反移民的道具,「扭曲居民的身分,把這裡描述成危險、令人恐懼的地方,更把這裡的居民當作憎恨的對象。」

▲▼醫院外聚集約200位抗議群眾,並立起川普寶寶氣球。(圖/路透)



另一方面,代頓市長惠利則直言,他非常不滿川普的槍管政策,但仍會以禮相待,因為這是市長的職責。而面對居民的抗議,惠利表示,他有義務告訴總統,居民並不歡迎他,「我也會告訴川普,他的言論完全幫倒忙,他的談話對槍管政策完全沒有幫助,這些發言也是代頓市不需要的。」

當川普抵達代頓市時,至少有200名抗議這聚集在醫院外,他們升起「川普寶寶」氣球,並高舉「做點事」、「這裡不歡迎仇恨」、「你就是罪魁禍首」等牌子,指責川普以反移民與種族主義的言論,煽動暴力行為。

"Do something!"



A crowd interrupted Ohio governor Mike DeWine when he spoke in a vigil to honor those who were killed in Dayton shooting #OhioShooting pic.twitter.com/RDMUQnciqM