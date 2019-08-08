川普訪槍案傷患…抗議民眾高喊「做點事」　代頓市長：會告訴川普他不受歡迎

▲抗議群眾舉著「他們的血在你手上」標語。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普7日前往德州艾爾帕索（El Paso）與俄亥俄州代頓市（Dayton），探視槍擊案受害者與第一線救難人員。不過現場也聚集非常多抗議群眾，他們大聲高喊著「拿出作為」與「你就是罪魁禍首」等口號，指責川普反移民與種族主義言論，更激化了族群對立。代頓市長惠利（Nan Whaley）更直言，川普的言詞已對該市造成傷害，「若市民不歡迎他來，那麼我有義務告訴他。」

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▲川普與第一夫人梅蘭妮亞抵達醫院探視。（圖／路透）



上週在德州艾爾帕索的沃爾瑪超市（Walmart），以及俄亥俄州代頓市（Dayton）的酒吧外發生大規模槍擊案，分別造成22人以及9人死亡。川普5日表示，真正發動攻擊的不是槍枝，而是精神疾病以及仇恨，「譴責種族主義、偏見以及白人至上主義，這些險惡的意識型態必須消滅。」

但是川普的發言並沒有提供任何安慰，尤其艾爾帕索是拉丁裔、西班牙裔移民大城，其槍手魯休斯（Patrick Crusius））自稱「白人至上主義者」，更疑似是川普的死忠支持者。艾爾帕索市長馬戈（Dee Margo）表示，他會基於「市長的職責」接待川普。艾爾帕索民主黨籍聯邦眾議員艾士可瓦（Veronica Escobar）也指出，川普只是把該市當作他反移民的道具，「扭曲居民的身分，把這裡描述成危險、令人恐懼的地方，更把這裡的居民當作憎恨的對象。」

▲▼醫院外聚集約200位抗議群眾，並立起川普寶寶氣球。（圖／路透）



另一方面，代頓市長惠利則直言，他非常不滿川普的槍管政策，但仍會以禮相待，因為這是市長的職責。而面對居民的抗議，惠利表示，他有義務告訴總統，居民並不歡迎他，「我也會告訴川普，他的言論完全幫倒忙，他的談話對槍管政策完全沒有幫助，這些發言也是代頓市不需要的。」

當川普抵達代頓市時，至少有200名抗議這聚集在醫院外，他們升起「川普寶寶」氣球，並高舉「做點事」、「這裡不歡迎仇恨」、「你就是罪魁禍首」等牌子，指責川普以反移民與種族主義的言論，煽動暴力行為。

"Do something!"



A crowd interrupted Ohio governor Mike DeWine when he spoke in a vigil to honor those who were killed in Dayton shooting #OhioShooting pic.twitter.com/RDMUQnciqM