喀什米爾自治「被取消」…巴基斯坦驅逐印度大使　軍方：支持人民為正義而戰

▲巴基斯坦宣布驅逐印度大使。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印度政府日前宣布廢除喀什米爾（Kashmir）的自治地位，首府斯利那加（Srinagar）爆發示威衝突，鄰國巴基斯坦7日決定驅逐印度大使、降級雙方外交關係、暫停雙邊貿易，加劇兩國緊張關係。中國外交部發言人華春瑩也表示，印度單方面修改國內法律，嚴重影響中國控制地區的主權，要求印方在邊界問題上謹言慎行。

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▲大量印度士兵進駐喀什米爾。（圖／路透）



印度內政部長沙阿（Amit Shah）5日宣布，自1949年印巴分治以來，賦予印控地區查摩與喀什米爾（Jammu and Kashmir）高度自治地位的《憲法第370條》將立即廢除，並將該地區劃入中央直屬行政區。且在宣布前幾日，印度就宣布喀什米爾有恐怖攻擊情報，立刻頒布緊急命令，大動作派萬名士兵進入該地區，並要求印度教徒與觀光客離開、切斷電信網路、無限期停班課、限制居民出入，甚至軟禁了當地政治領袖。

▲喀什米爾民眾群起上街抗議。（圖／路透）



巴基斯坦強力譴責印度作為，軍方發言人更表示，「支持喀什米爾人民為正義而奮鬥，巴基斯坦也會全力支持。」巴國更在7日宣布，降低與印度的外交關係，驅逐印度駐巴國大使，並暫停兩國雙邊貿易。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）表示，他們將在聯合國安理會挑戰印度此行為的合法性，要求國際社會介入。

CNN報導指出，印度廢除喀什米爾自治權的決定，將讓印巴衝突再度升級，過去70年間，曾爆發3次印巴衝突，造成上萬人死傷。1998年後，印度與巴基斯坦就擁有全球最具規模的核彈計畫，讓一觸即發的戰事更添緊張。

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