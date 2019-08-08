農家妹從小被笑醜！　她靠「減肥+化妝」變身大眼清純妹

▲SaLA女大十八變。（圖／翻攝自Twitter／@SaLA_cos）

實習記者賴韻如／綜合報導

日本著名Coser網紅正妹SaLA長相清純、笑容甜美，擁有大量粉絲，沒想到近日她在個人Twitter上「自爆」高中時期的照片，並提到自己小時候因為又肥、眼睛又小，時常被笑「長得醜」，最後下定決心減肥以及學習化妝，如今大翻身成為一位大眼清純正妹。

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來自日本九州的Coser「SaLA」於5日PO出自己的童年照並指出，自己生於佐賀縣一個快樂農家，但從小就因為長相而被欺負，在高中畢業典禮那天甚至還被同學嘲諷「妳長這樣還敢活著？」害她哭得死去活來，最後下定決心節食減肥，學習化妝技巧，離開家鄉搬到東京開始新的生活，「現在我享受自己的興趣，最重要的是，我終於能夠在大家面前開心的笑了！」

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今日はスケスケ pic.twitter.com/znL1GENnxd

如今SaLA「女大十八變」，並分享出自己的心路歷程，也讓眾多粉絲們震驚表示，「謝謝妳的分享，也恭喜妳努力的成果」、「小時候其實也長得很可愛啊，一點都不醜！」、「這世界沒有醜女，只有不會用化妝的女人」、「我也是出身農家的女孩，常常被欺負，看完妳的故事，我決定開始努力改變自己了」、「感覺真的下了很多功夫」、「女人化妝起來真的不得了」。

對此，SaLA也回應表示，自己會突然鼓起勇氣公開，是因為希望所有跟她擁有相同經歷的人，都能夠像她一樣積極改變，絕對不要放棄自己。

佐賀県の農家に生まれて幸せな中、顔のことでいじめにあって高校の卒業式の時に「お前よくその顔で生きて来れたな」って言われてめちゃくちゃ泣いたけど、お化粧とかダイエットとかたくさん頑張って上京した今は趣味を楽しめるようになったし、なによりも人前で笑えるようになったことが一番嬉しい pic.twitter.com/DHxQCd2Dq9