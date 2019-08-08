雲霄飛車暴衝出軌！所有遊客遭「高速甩出」...驚悚畫面曝

實習記者賴韻如／綜合報導

近日國外流傳一段雲霄飛車驚悚出軌的影片，原本正常運作的雲霄飛車，忽然間高速失控暴衝，把列車上遊客全部都拋飛，畫面相當驚悚。

據《太陽報》報導，事件發生在巴西巴拉那州夏諾特（Cianorte）一間遊樂園，園內雲霄飛車設施於上周三（7月31日）晚間發生出軌意外，當時車上有大人也有小孩。從目擊者拍攝的影片中可以看到，這列綠色的雲霄飛車原本緩慢行駛，但只要一遇到過彎便會逐漸加速，最後在剛好行駛過鏡頭前方時突然加速衝出軌，把車內十幾名乘客都甩出。據悉，最後共造成3名孩童受傷，隨後也緊急將傷者送往當地醫院治療。

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▲▼ 雲霄飛車在鏡頭前方忽然失控，暴衝出軌。（圖／翻攝自liveleak）



GMC報導指出，該遊樂園在事發之前，才剛做過3項安全性檢查及評估，園方也表示，所有遊樂設施在每天營業前都會進行測試，目前當局仍正在釐清雲霄飛車出軌原因。

這已經不是最近第一次出現「雲霄飛車意外」，英國「奧爾頓塔」（Alton Towers）也於上個月中旬傳出事故，園內知名的「微笑飛車」運轉到一半突然停止，整車的遊客被垂直掛在30公尺的高空上近20分鐘。