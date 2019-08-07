值6300萬金幣「塞滿背包」！　墨西哥2狂匪搶鑄幣局金庫

▲墨西哥鑄幣局搶案，價值超過200萬美元金幣被劫走。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

墨西哥首都墨西哥市6日傳驚天劫案，2名持槍匪徒闖入墨西哥政府鑄幣局，搶走價值超過200萬美元（約6300萬元新台幣）的上千枚金幣，隨後逃逸無蹤。警方表示，案發時鑄幣局金庫並未上鎖，懷疑可能有內部員工涉案。

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路透社報導，2名搶匪中有1人持槍，選在光天化日下闖入墨西哥鑄幣局位於墨西哥市的一間分局，先將保全人員撂倒後奪走其配槍，再進入未上鎖的金庫，用背包裝滿1567枚金幣後逃逸。

被劫的這批金幣是1921年首次鑄造的墨西哥獨立100周年紀念幣，正面為墨西哥國徽，背面則是墨西哥市地標「獨立紀念柱」，以及巍峨的伊斯塔西瓦特爾火山和波波卡特佩特火山（Iztaccihuatl and Popocatepetl）。這批金幣的黃金純度達90％，面額50披索，但每枚市價為3萬1500墨西哥披索（約5萬元新台幣）。

墨西哥媒體報導，此次被搶的鑄幣局分局，去年內部裝修時就曾經被歹徒闖入過一次。墨西哥長期以來治安不彰，近年國內謀殺數量屢屢創下新高，也使得相對較安全的首都墨西哥市，暴力犯罪件數連帶增加。