他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」　幾月後兒子爽喊：我老婆懷孕了…

▲男網友得知自己媳婦懷孕，孩子可能還是自己的，有些徬徨。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

SOD劇情真實上演？近日一名國外網友投稿至英國《太陽報》論壇求救，因為自己一時的情不自禁，竟然和自己的媳婦發生關係，甚至就在不久，兒子開心的向全家人宣布「老婆懷孕了！」他私下偷偷與媳婦對質，才得知這孩子極度有可能是自己。

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該名網友在文章中表示，自己今年46歲、兒子26歲，和妻子、女兒四人共住，就在兒子第一次帶23歲的女友回家，家人也都相當喜歡，她長得非常漂亮。就在去年，兒子與女友結婚「我們所有人都很歡迎她成為家裡的一子」。

幾個月前一家人去參加侄子的婚禮，深夜後網友跟媳婦一起到酒吧裡喝酒聊天，接著回到停在飯店外的車上抽菸，兩人就這樣一發不可收拾展開激戰。完事後兩人對於自己越界的舉動有些懊惱，於是約法三章「這件事情就不要再提起」。

沒想到不久前，男網友的兒子在一個周末的早午餐，和家人開心興奮的表示，「我老婆懷孕了！」然而正當全家人都現在喜悅中，男網友卻完全開心不起來。事後男網友約了媳婦，媳婦也坦白表示「孩子的爹到底是誰，確實也不確定」。

男網友當下表示自己很想跟媳婦在一起，最後竟天真的和老婆提出離婚並且打包行李後離家。就在求救文出現在論壇後，不少鄉民表示，「這位兄弟，你想太多了吧！」、「你吃的媳婦！不是未婚女性」、「你以為事情有這麼簡單？」、「兒子的幸福就這樣被你犧牲？」