亞曼達塞佛瑞當媽依舊仙！透視亮黃禮服配「芒果妝」美翻全場

▲亞曼達塞佛瑞穿著Oscar de la Renta黃色禮服仙氣現身。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

美國演員亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）宛如精靈一般的美麗形象，每每登場總是引起騷動，就算已經升格孩子的媽也不例外。近日出席電影《The Art Of Racing In The Rain》首映，更是以罕見的黃色透視平口禮服亮相，再次美出新高度。

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▲亞曼達塞佛瑞回眸超迷人，禮服透視效果相當獨特。（圖／路透）

亞曼達塞佛瑞一頭金色長髮的招牌仙女形象備受粉絲喜愛，即使蛻變成為人母也依舊充滿女神氣質。近期亞曼達塞佛瑞現身電影《The Art Of Racing In The Rain》首映活動，選擇Oscar de la Renta 2020 的早春系列亮黃色禮服，平口設計展現亞曼達塞佛瑞的性感鎖骨，而線條透視設計十分新穎，若隱若現不會有過度裸露感，卻依舊碾壓眾多女星。

▲亞曼達塞佛瑞「芒果妝」仙氣逼人。（圖／路透）

並且獨特的黃色鮮少有女藝人會穿著，一亮相便成為全場焦點，顯然亞曼達塞佛瑞駕馭的十分成功，和一頭披肩金髮完美呼應。在妝容上同樣不馬虎，使用橙色系的鮮艷眼影以及淡粉色口紅，被大家譽為是「芒果妝」，將仙女氣息散發得淋漓盡致。配上亞曼達塞佛瑞親切的甜蜜微笑，瞬間把粉絲迷得暈頭轉向。

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