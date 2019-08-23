男友終於得救！3樣輕旅行必備品　有了「眼霜擦全臉」拎小包就出發

▲輕旅行帶一個小包就能搞定。（圖／翻攝自unsplash、產品官網）

編輯／Ann

不少人都規劃在即將到來的中秋、國慶小假期來一場輕旅行，好好在忙碌的工作之餘放鬆一下。那麼問題就來了，短暫的旅遊要帶什麼生活用品比較適合呢？為了避免大包小包的場景出現，現在就針對睡眠、保養、清潔，推薦以下3大類必備小物，讓你拎上小包就出發！

1. 睡眠 眼罩、耳塞

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首先不能省的就是睡眠類產品，睡得不好可是會影響隔天的旅遊品質，因此可依照個人睡眠狀況調整行李內容，這邊推薦像是眼罩、耳塞這類小物是必需帶的，有了他們，就算是睡沙發也能輕鬆進入夢鄉。

▲眼罩是輕旅行必備小物。（圖／翻攝自unsplash）

2. 保養 多功能可擦全臉眼霜

旅行過程之中，最害怕的場景就是大包小包，想必每個男生幫女生扛行李時，都有過差點虛脫的經驗，明明只住一個晚上，卻好像搬家一樣。為了解決輕旅行的煩惱，推薦大家挑選一樣便利攜帶、可擦全臉的保養品，同時具有保濕補水功效，讓你美美旅行去。

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▲PS美美妍電眼修修全效發光眼霜，一隻能擦全臉。（圖／品牌提供）

3. 清潔 簡易盥洗用品

自助輕旅行常常會遇到沒有提供盥洗用品的旅店，所以建議大家將個人的牙刷、牙膏、小毛巾當做旅行必備品，現在市面上也販售許多輕便裝備，不僅環保無負擔，也能外出的同時，維持個人衛生。

▲個人盥洗用品，簡單又環保。（圖／翻攝自unsplash）

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