零失誤「奶茶色」穿搭任誰都能輕鬆上手　俏皮可愛穿出大人味

掌握流行元素是一個讓造型擁有注目度的方式，而在夏季中還有另一個可以營造出好感衣著的技巧就是利用色彩營造出清爽感。維持一致的單品色調，奶茶色的one-tone 造型是所有人都適用的夏日穿搭法。

溫柔的奶茶色彩相當百搭，於單一單品出現時也許是一項不是太起眼卻和諧的存在。若能將全身的衣著進行統一色彩的搭配，主題為奶茶色的穿搭反而是一個簡約自然卻難以忽視的造型方法。參考以下日本女生的奶茶色穿搭，休閒氣息又不失時髦感的造型任誰看了都會喜歡。

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奶茶色 #Look 1

休閒感滿分的 T-shirt 搭配上西裝材質的直筒褲，將俏皮與成熟感融合得恰到好處。一致的上下身色彩再搭配上利用顏色略重的鞋款呼應髮色，整齊感便輕鬆完成。

奶茶色 #Look 2

能為視覺感帶來舒適度的奶茶色調搭配上材質涼爽的麻料材質就是最經典的組合。簡約風格之下不想讓穿搭太過平庸，利用領巾點綴就可以有細膩的衣著感受。

奶茶色 #Look 3

套裝式的奶茶色造型表現出一股成熟的大人味，繫上腰帶做出腰身感不僅讓身形在單一色彩之下顯得更加優雅，也能營造出高挑顯瘦的視覺效果。

奶茶色 #Look 4

高好感度的奶茶色穿搭不見得就都是素面的風格感，利用相當有季節氛圍的條紋單品也可以為衣著帶來時髦的感受。選搭同色系的編織包款，整齊感與夏日感就能一應具全。

奶茶色 #Look 5

開岔長版上衣是在夏天相當好用來變化出多種穿搭風格的單品，想要維持輕鬆感就統一選擇奶茶色的搭配吧！利用 one-tone 色調及一致的棉質衣著就可以表現舒適好感的夏日氛圍。

奶茶色 #Look 6

份量感與空氣感兼具的長裙是夏日想穿搭出質感印象的單品選擇，奶茶色讓及踝的款式維持了俏麗氣息，選搭休閒風格的 Logo Tee 就可以完成輕鬆又具十足時髦架式的造型。

Photo : Adastria, BAYCREW'S

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